Le Yukon est peu bouleversé d’avoir arrêté de changer d’heure

Cette fin de semaine, la majeure partie des territoires et provinces du Canada change d’heure, à l’exception de la Saskatchewan et du Yukon. Le territoire a abandonné la pratique en novembre 2020 et depuis l'instauration de l'heure du Yukon, rien n’a vraiment changé.

Depuis le 1er novembre 2020, le Yukon a adopté l’heure avancée d’été, se trouvant dans le même fuseau horaire que la Colombie-Britannique entre mars et novembre, puis dans le même fuseau horaire que l’Alberta et les Territoires du Nord-Ouest entre novembre et mars.

Un an et quatre mois après la fin du changement d’heure saisonnier, les choses semblent n’avoir pas trop changé, au territoire. Seule exception : les Yukonnais, contrairement à de nombreux autres Canadiens, n’ont plus la sensation de perdre une heure de sommeil au début du mois de mars, ce qui peut jouer sur le moral et la fatigue.

S’il y en a une pour qui les questions de montre et d'horloge n’ont pas d’incidence, c’est la Ville de Whitehorse, puisque, selon le responsable des communications, Myles Dolphin, on n'a pas remarqué de perturbations des services depuis l'adoption d'un fuseau horaire permanent .

La Chambre de commerce de la capitale yukonnaise mentionne, pour sa part, un nombre de problèmes ennuyeux , mais tout de même gérables , comme le fait que le Yukon n'est plus aligné sur la Colombie-Britannique, explique le directeur de l’organisme, Denny Kobayashi.

Il y a d'autres complications pour certaines entreprises du Yukon qui font des affaires ou qui ont accès aux transports en Alaska, qui a maintenant deux heures de retard sur nous dans la période de l'heure normale [entre novembre et mars].

Problèmes informatiques

Autre problème : les systèmes informatiques n’ont pas tous été conçus pour se mettre à l’heure du territoire automatiquement, ajoute M. Kobayashi.

Il explique que certains commerces ont dit avoir eu des problèmes importants avec les calendriers Zoom et Outlook, pour lesquels les utilisateurs avaient à ajuster manuellement l’heure du Yukon. Des réunions ont été manquées et de la confusion en a résulté.

La solution consiste à utiliser l'heure de l'Arizona, qui n'observe pas l'heure d'été, mais cela nécessite d'attribuer manuellement ce fuseau horaire dans Outlook, Zoom et sur l'ordinateur portable de l'utilisateur.

Le directeur de la Chambre de commerce du Yukon, Denny Kobayashi, affirme que les bogues informatiques survenus après l'arrêt du changement d'heure sont «&nbap;ennuyeux&nbap;», mais «&nbap;gérables&nbap;». Photo : Avec la permission de Denny Kobayashi

Selon la gestionnaire du tourisme de l’Association franco-yukonnaise, Maurine Forlin, les problèmes de confusion dans les calendriers virtuels se sont aussi fait sentir, notamment dans les premiers mois, avec ses clients français, un marché pour lequel elle fait la promotion du Yukon comme destination touristique.

En France, parfois, ils n’ont pas compris qu’il y avait 9 heures de décalage à un moment de l’année, et 8 heures, à un autre moment.

Maurine Forlin explique que, parfois, cela complique les échanges, mais qu'en hiver, cela les facilite parce que, en raison de l’heure gagnée par rapport à l’été, la communication entre les deux zones peut s’effectuer pendant un peu plus longtemps.

Gymnastique de l’esprit

Maurine Forlin note aussi qu'il est facile d'oublier que les autres provinces ou territoires changent l'heure même si le territoire ne le fait plus.

On a, par exemple, organisé des conférences en ligne qui étaient en présentiel dans d’autres provinces, mais elles ont changé d’heure entre-temps, et toute la promotion ne s’est pas faite à la bonne heure.

Maurine Forlin ajoute que, dans les activités touristiques, le non-changement d’heure n’a pas trop d’effet en été, puisque, de toute façon, le Yukon connaît de très longues heures de luminosité.

En revanche, elle pense que l'heure gagnée en soirée l'hiver pourrait être une bonne chose si la destination se popularise auprès de son public français.

Énergie Yukon dit qu'il est difficile de lier la demande en énergie des deux dernières années à l'adoption de l'heure du Yukon. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Pour sa part, Yukon Énergie a constaté une augmentation de la consommation en électricité de l'ordre de 10 % entre 2020 et 2022, selon la directrice du développement commercial, Stephanie Cunha.

Un certain nombre de facteurs contribuent à l'augmentation de la demande d'électricité au Yukon, notamment la croissance de la population et de l'économie du territoire, l'utilisation accrue du chauffage électrique dans les bâtiments et, bien sûr, les températures très basses.