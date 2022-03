Hausse de 66 % des abandons d’animaux à Québec

Pour le moment, ça va, on est au tiers de notre capacité. Mais, c’est inquiétant parce que si on continue comme ça, on va devoir prendre des décisions pour cesser des services, exemple les chirurgies pour les animaux du public , prévient Félix Tremblay, directeur général de la SPA de Québec.

Cette hausse survient alors que l’année 2021 avait été plutôt calme sur le plan des abandons d’animaux.

En raison du déconfinement?

Le directeur général de la SPA estime que les gens qui se sont procuré un animal durant la pandémie commencent peut-être à réaliser que les activités reprennent, que le télétravail prend fin. Ils ont peut-être moins besoin de cette présence à la maison , poursuit Félix Tremblay.

Une autre solution pour le refuge est de demander le transfert d’animaux dans d’autres régions. Ailleurs, certains ont beaucoup plus d’espaces , fait-il remarquer.

Un petit lapin attend sagement à la SPA de Québec Photo : Radio-Canada

Félix Tremblay rappelle que le bâtiment actuel de la SPA de Québec est petit en comparaison avec les besoins dans la région.

Des régions qui ne contiennent qu’une fraction de la population de la capitale ont des refuges beaucoup plus grands et mieux aménagés , selon la SPA.

Rappelons que les animaux peuvent rapidement trouver une nouvelle famille. Au cours des deux dernières années, la SPA a observé un taux d’adoption de 100 %.

Avec la collaboration de Rapahël Beaumont-Drouin