Le blogueur saoudien Raif Badawi est libéré

Ensaf Haidar affirme que son conjoint l'a téléphonée pour l'aviser de la nouvelle. Amnistie internationale a également souligné que le roi de l'Arabie saoudite, Salmane ben Abdelaziz Al-Saoud, aurait levé son interdiction de voyager, ce qui lui permettrait de retrouver sa femme et ses enfants à Sherbrooke.

Les partisans du blogueur espéraient qu'il soit libéré sous peu, puisque sa peine était venue à terme à la fin du mois de février. Amnistie internationale faisait d'ailleurs de nouveau pression le 5 mars dernier pour demander sa libération immédiate .

Raïf Badawi est emprisonné depuis juin 2012. Les autorités saoudiennes lui reprochent d'avoir insulté l'islam dans un blogue et l'ont condamné à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Raif Badawi a été emprisonné en 2012 pour avoir critiqué les autorités religieuses de son pays. Il avait été condamné à 10 ans de prison, 1000 coups de fouet et à une amende d'un million de riyals saoudiens. Il avait reçu une série de 50 coups de fouet en janvier 2015, mais n'avait toutefois plus été fouetté depuis.

Sa famille n'a jamais perdu espoir de le revoir. Près de 400 rassemblements ont été tenus devant l'hôtel de ville de Sherbrooke pour demander sa libération. Photo : Radio-Canada / ICI Estrie/Carl Marchand

En janvier 2021, le Bloc québécois avait fait adopter une motion à l'unanimité à la Chambre des communes pour qu'Ottawa accorde la citoyenneté canadienne à Raif Badawi. Cette motion avait par la suite été adoptée par le Sénat, en juin 2021.

Sa conjointe et ses trois enfants avaient trouvé refuge à Sherbrooke en 2013, et ont obtenu leur citoyenneté canadienne en 2018. Ensaf Haidar n'a jamais cessé de militer pour la libération de son mari, s'étant même présentée comme candidate bloquiste lors des dernières élections fédérales dans le but, entre autres, de faire avancer la cause de son mari à Ottawa.

