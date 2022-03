Quatre appuis officiels à Jean Charest dans l’Est

Au lendemain du lancement officiel de la campagne de Jean Charest, le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a tenu un point de presse en compagnie de l’ex-ministre progressiste-conservateur, Pierre Blais, ainsi que l’ex-député libéral provincial, Norbert Morin. Le tout avait pour but d'annoncer leur appui à celui qu’ils espèrent devenir le prochain premier ministre du Canada.

L’ex-ministre libéral provincial Jean D’Amour, qui n’était pas présent au point de presse virtuel pour des raisons personnelles, appuie également la candidature de l’ex-premier ministre du Québec.

Les politiciens sont d’avis que Jean Charest est l’homme tout désigné pour devenir chef du Parti conservateur du Canada. Bernard Généreux avait déjà affiché ses couleurs lors d’une rencontre entre l’ancien premier ministre du Québec et d’une quarantaine de députés et de sénateurs conservateurs la semaine dernière.

Selon Norbert Morin, c’est grâce à sa connaissance du milieu et sa vision de l’avenir que Jean Charest saura charmer les Québécois du Bas-Saint-Laurent.

Il comprend les gens du Bas-du-Fleuve et de l’Est-du-Québec. Il connaît la population, ce qu’on veut, ce qu’on désire, et il connaît nos difficultés. Il respecte les compétences provinciales , ajoute M. Morin.

L'ex-député libéral Norbert Morin (archives) Photo : Radio-Canada

« Pourquoi ne pas lui faire confiance? On va avoir un chef de Parti conservateur, un premier ministre du Canada qui connaît le pays et son fonctionnement. Jean Charest, il va le faire évoluer dans le bon sens. » — Une citation de Norbert Morin

Par ailleurs, Bernard Généreux a souligné lors du point de presse que Jean Charest et ses partisans feront une campagne positive et une campagne d’idées. On n’a pas l’intention de tirer des roches à qui que ce soit , dit-il en faisant référence aux attaques particulièrement virulentes de l’équipe de Pierre Poilivere.

L'ancien ministre responsable du Bas-Saint-Laurent et ancien député de Rivière-du-Loup—Témiscouata, Jean D'Amour, est également de ceux qui appuient la candidature de Jean Charest à la tête du Parti conservateur du Canada (archives). Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Oui aux pipelines

Sur la question de l’exploitation des ressources naturelles, notamment en Alberta, M. Charest a lancé jeudi soir un vibrant plaidoyer en faveur de l'exportation accrue du pétrole et du gaz canadiens vers l'Europe, au moment où l'Ukraine subit l'agression russe.

Bernard Généreux et ses compatriotes en arrivent à la même conclusion : la situation mondiale demande à ce que nous regardions les avenues que l’Europe devra choisir. On doit faire partie de cette solution, pour que l’Europe fasse des choix différents en termes d’alimentation en énergie , explique le député de Montmagny—l’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup.

« On va arrêter de faire peur au monde avec les maudits tuyaux. » — Une citation de Bernard Généreux

Ils sont d’avis que Jean Charest est un visionnaire quant aux questions environnementales.

On est capable de marcher en mâchant de la gomme. C’est-à-dire qu’on peut exporter de façon sécuritaire nos ressources naturelles tout en réinvestissant de façon intelligente , croit M. Généreux.

Le député conservateur qui se dit en faveur de projets de pipelines au Canada est d’avis qu’il s’agit de la façon la plus sécuritaire d’exporter le pétrole.