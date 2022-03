6000 opérations reportées : les médecins de T.-N.-L. réclament un plan d’action

Nous avons une petite population, 500 000 personnes, alors 6000 patients représentent un pourcentage élevé de la population , estime la Dre Susan MacDonald, présidente de l’association. Chaque personne sur cette liste est une personne qui reste éveillée la nuit en se demandant ce que demain réserve. Ce sont des gens qui souffrent, que ce soit d’un cancer ou d’une autre maladie.

Depuis le début de la pandémie, le Dr Paul Johnston, urologiste basé à Saint-Jean, a dû expliquer à une succession de patients qu’il fallait reporter leur intervention chirurgicale. D’abord à cause de COVID-19, puis la cyberattaque qui a secoué le réseau de la santé en novembre dernier.

C’est déchirant , explique-t-il, les larmes aux yeux. Tu consacres ta vie à ton travail, tu veux aider tes patients, puis au final tu te tournes les pouces.

Paul Johnston est urologiste basé à Saint-Jean, T.-N.-L. Il a aidé à calculer le nombre de patients dans la province attendant une opération non urgente. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Selon la Dre MacDonald, cette situation insoutenable risque de s’empirer. L’arriéré d’interventions chirurgicales secoue les activités des hôpitaux de Carbonear, de Gander, de Grand Falls-Windsor et de Corner Brook, mais surtout les services chirurgicaux du Centre des sciences de la santé et de l’hôpital St. Clare's Mercy à Saint-Jean, explique-t-elle.

La liste de demandes

L’association souhaite que la province crée un groupe de travail, composé de professionnels de la santé de première ligne, qui se penchera sur le dossier. Elle veut aussi que le gouvernement provincial s’engage à réduire les listes d’attente en chirurgie aux niveaux prépandémiques.

Elle demande également que les autorités sanitaires et le ministère de la Santé et des Services communautaires augmentent la capacité des salles d'opération en prolongeant les heures d’opération et en effectuant plus de chirurgies la nuit et le week-end.

Pour le faire, ça va nous prendre plus d’infirmières, plus d’anesthésie et plus de lits d’hôpital pour les patients après leur opération , explique le Dr Johnston. C’est un problème de système qu’il faut résoudre.

L’association demande aussi la création d’un tableau de bord, comme celui utilisé déjà par le gouvernement provincial, qui montrerait le nombre de personnes attendant une intervention chirurgicale dans la province et la durée des temps d’attente.

L’association n’a pas donné de cible concrète pour la réduction de l’arriéré. Le bilan qu’elle a fourni aux médias, vendredi, a été calculé en sondant ses membres.

Furey réagit

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, a dit vouloir travailler avec les médecins, vendredi, pendant une conférence de presse à Corner Brook.

Je suis convaincu que nous pouvons arriver à une solution , affirme-t-il. Mais si les gens cherchent une solution magique, je ne l’ai pas et il n’y a aucun premier ministre au pays qui l’a.

Avec des informations de Troy Turner, de CBC