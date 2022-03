Des dizaines de milliers de contraventions distribuées pour gérer la pandémie

Dans le document intitulé Une approche punitive alarmante face à la pandémie de COVID-19 : analyse des données policières (Nouvelle fenêtre) , quatre chercheurs appuient leurs conclusions sur une demande d'accès à l'information auprès du ministère de la Sécurité publique.

Entre le 21 septembre 2020 et le 3 octobre 2021, ils comptabilisent pas moins de 46 563 amendes remises au Québec pour des violations des règles sanitaires en vigueur.

Il s'agit donc d'une moyenne de 123 constats d'infraction par jour au cours de cette période de 54 semaines.

Près de la moitié du nombre d'amendes compilées (22 544) ont été distribuées pour le non-respect du premier couvre-feu, en vigueur du 9 janvier au 28 mai 2021.

Le couvre-feu constitue une mesure liberticide dont l’efficacité scientifique n’a pas été prouvée pour réduire la transmission de la COVID-19 alors qu’au contraire, on sait pertinemment qu’il a eu des effets néfastes disproportionnés sur plusieurs populations marginalisées , croit Catherine Descoteaux, coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés, qui collabore avec l'Observatoire des profilages avec trois autres organismes québécois militant pour les droits civiques.

Bien que les itinérants n'étaient pas censés recevoir de contraventions en marge du premier couvre-feu, la police n'a pas toléré leur présence sur la voie publique. Photo : Radio-Canada / Pascal Robidas

Les groupes communautaires qui travaillent auprès de personnes marginalisées nous rapportent que l’approche punitive a alimenté des pratiques policières discriminatoires et abusives, comme le profilage racial et social, l’interpellation et la judiciarisation, sans pour autant freiner la propagation du virus , interprète-t-elle.

« En considérant le montant faramineux des amendes qui sont associées aux constats d’infraction, il devient évident que cette répression a eu des effets préjudiciables pour les personnes à statut précaire ou marginalisées. » — Une citation de Catherine Descoteaux, coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés

La police plus sévère au Québec?

À l'échelle canadienne, un rapport de l'Association canadienne des libertés civiles initialement publié en juin 2020 après la première vague de COVID-19 a conclu que 66 % des quelque 10 000 premiers constats distribués au Canada l’ont été au Québec.

Les données avaient été analysées entre le 1er avril et le 15 juin 2020.

Et ici, dans la province, ce sont les policiers du Service de police de la Ville de Montréal qui ont distribué le plus de contraventions pour le non-respect des règles sanitaires.

Durant la période analysée par l'Observatoire des profilages, les chercheurs affirment que les policiers du SPVM ont fini en tête de liste avec un taux de 813,3 amendes pour 100 000 habitants.

La région qui suit le plus près est celle des Laurentides, avec un taux de 785,3 contraventions pour 100 000 habitants.

La répression et la judiciarisation comme réponses à une crise de santé publique sont à la fois contre-productives, néfastes et non dissuasives. Nous l’avons dit et redit : les réponses efficaces à une pandémie sont celles qui ne mettent pas les objectifs de la santé publique en opposition avec les droits humains, mais bien celles qui adhèrent aux principes des droits de la personne , conclut Mme Descoteaux de la Ligue des droits et libertés.

Pour sa part, le Service de police de la Ville de Montréal n'avait pas encore réagi au moment d'écrire ces lignes.