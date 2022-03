Horizon: Forbidden West confronté à des problèmes de représentation des Autochtones

Cet texte contient des divulgâcheurs d'Horizon: Forbidden West.

J'ai tout de suite été très étonné par l'utilisation de cette esthétique de l'image et des cultures autochtones , indique celui qui vit à Burbank, en Californie, et qui est issu de la nation cherokee.

D'autres joueurs et joueuses, ainsi que des concepteurs et conceptrices de jeux autochtones, ont joint leurs voix à celle de JohnTom Knight pour exprimer leur déception. Ces personnes dénoncent du même coup une représentation stéréotypée trop présente dans les jeux vidéo en général – un médium où les communautés autochtones sont rarement représentées, encore moins de façon adéquate.

Le fil narratif

Horizon: Forbidden West se déroule environ 1000 ans dans le futur, après qu'une armée de machines de guerre sophistiquées ait consommé toute vie biologique dans les années 2060. Au cours des centaines d'années qui ont suivi, un nouveau cycle de flore et de faune s'est développé. Les êtres humains ont atteint un état préindustriel et se sont divisés en une série de factions, dont les Tenakth.

Les Tenakth sont des personnages vêtus de cuirs et de fourrures, parfois agrémentés de plumes, comme des coiffes ornées. Leur peau est couverte de peintures et de tatouages, et leur armure est faite de plaques de métal provenant des machines animales qui peuplent le monde.

C’est après en avoir pris connaissance que JohnTom Knight a interpellé sur Twitter Guerrilla Games, le studio d'Amsterdam à l'origine de la série, dont le prédécesseur est Horizon: Zero Dawn.

Hé @Guerrilla et @PlayStation, juste par curiosité... Lors de la conception de Horizon [Forbidden] West, est-ce que des membres de communautés autochtones ont participé à la création de l'histoire ou de l'art de ce jeu? , a-t-il écrit dans un gazouillis.

Un autre faux pas pour Guerrilla Games

Ce n'est pas la première fois que Guerrilla Games se retrouve sous le feu des projecteurs.

En 2017, la critique de jeux autochtone Dia Lacina a dénoncé l'utilisation par Zero Dawn de mots comme braves , sauvages et primitives pour décrire certaines factions du jeu. Elle a aussi pointé du doigt les critiques et la presse pour ne pas avoir soulevé le problème.

Le concepteur narratif de Guerrilla Games, John Gonzales – qui a quitté le studio en 2020 – avait indiqué dans une entrevue à Vice en 2017  (Nouvelle fenêtre) que le studio s'était inspiré d'un large éventail d'influences culturelles et que le vocabulaire avait été choisi en toute sensibilité aux préoccupations culturelles du public .

CBC Radio a questionné Guerrilla Games sur ces préoccupations renouvelées à la lumière de Forbidden West, sorti en février.

« Chaque élément de chaque culture dans notre monde est fictif et le résultat d'un long processus d'idéation, qui commence toujours par la terre et ce qu'elle fournit aux gens qui y vivent. » — Une citation de Jan-Bart Van Beek, chef de studio et directeur artistique de Guerilla Games

Nous nous sommes également permis d'être inspirés par l'héritage préindustriel mondial de l'humanité, en regardant comment les gens du monde entier ont été influencés par les environnements et les matériaux qui les entourent. Le monde et l'histoire que nous avons créés cherchent à honorer, à respecter et à célébrer la richesse et la profondeur de cet héritage commun , a ajouté Jan-Bart Van Beek, par voie de communiqué.

Le chef de studio et directeur artistique a également décrit comment, dans l'histoire, le groupe des Tenakth a été influencé par les archives incomplètes d'une équipe de l'armée de l'air américaine, qui a vécu et combattu dans les années 2050.

Les Tenakth vénèrent les pilotes, qu’ils considèrent être d'anciens guerriers et guerrières sacrées. La faction appelle ses membres au combat des soldats et des maréchaux, et portent des pendentifs semblables à des plaques militaires.

Le joueur ou la joueuse peut choisir de faire porter au personnage principal Aloy des vêtements inspirés des Tenakth. Chaque costume confère des forces ou des faiblesses différentes dans le jeu. Photo : Guerrilla Games/Sony

Joey Clift, un scénariste de télévision de Los Angeles issu de la communauté cowlitz, estime qu'un scénariste, un consultant ou une consultante autochtone trouveraient étrange que des personnages à l'esthétique autochtone vénèrent des militaires des États-Unis.

La déclaration de Van Beek ne précise pas si des développeurs et développeuses autochtones ont travaillé sur le jeu, ni si des consultations avec différentes cultures autochtones ont été incluses dans le processus créatif.

Jusqu’ici, Forbidden West reçoit des critiques élogieuses, autant de la part des adeptes de jeux vidéo que des médias.

Une représentation difficile dans les jeux vidéo

Tara Ogaick, une conceptrice de jeux vidéo et artiste basée à Montréal, affirme que la façon dont les superproductions (AAA) sont réalisées conduit souvent à des choix de conception décevants, comme c’est le cas des Tenakth.

« La représentation culturelle n'est pas établie dans le pipeline de développement des jeux » — Une citation de Tara Ogaick

Par conséquent, un jeu peut être sur le point d'être terminé avant qu'un studio ne sollicite des commentaires, par exemple, par le biais d’une consultation culturelle. Selon Tara Ogaick, qui est d'origine iranienne et algonquine, si un consultant ou une consultante rapporte que le studio s'est trompé sur un aspect de la représentation, il est très difficile d’apporter des corrections sans revoir des mois ou des années de travail.

C'est un énorme problème, car il faut alors justifier ces décisions rétroactivement et obtenir le sceau d'approbation , mentionne Maize Longboat, un concepteur de jeux vidéo de Hamilton, en Ontario.

Ce Kanien'kehá:ka des Six Nations de la rivière Grand a créé un petit jeu appelé Terra Nova, qui demande aux peuples autochtones et aux colons de coopérer pour survivre dans un avenir lointain.

«Terra Nova» est un jeu vidéo indépendant réalisé par Maize Longboat, qui le décrit comme une histoire de futurisme autochtone. Photo : Courtoisie / Maize Longboat

Ce jeu, qui a remporté un prix au festival ImagineNATIVE 2019, adopte un ton plus optimiste, ancré dans le futurisme autochtone. Selon Maize Longboat, il s'agit d’un contraste avec le primitivisme futuriste de Forbidden West, qui utilise des peuples autochtones et des "récits coloniaux classiques" dans un cadre futuriste.

Des exemples à suivre

Le scénariste de télévision Joey Clift considère le jeu de tir à la première personne Prey, sorti en 2006, comme la référence en matière de représentation des Autochtones dans les jeux vidéo, car le scénario ne repose pas sur des stéréotypes.

« Le jeu se concentre sur un Cherokee nommé Tommy Tawodi, et c'est juste un Autochtone qui existe en 1995. Il ne porte pas de pagne. Il porte une veste en cuir. Il est dépeint comme quelqu'un qui existe dans notre monde actuel et non dans un monde fantastique bizarre. » — Une citation de Joey Clift

L’écrivain anichinabé Jesse Wente, critique et codirecteur général de l'Indigenous Screen Office, croit que la nature internationale de l'industrie des jeux vidéo pourrait expliquer que peu de développeurs et développeuses connaissent les cultures autochtones au-delà des représentations racistes de certains films hollywoodiens.

Selon lui, les communautés autochtones sont aussi peu présentes dans les studios que du côté des adeptes de jeux vidéo.

« Nous avons constaté un changement dans [l’industrie], où l'on s'efforce davantage de nous inclure dans la production. » — Une citation de Jesse Wente

Mais je ne suis pas sûr que l'on soit tenu pour compte [au niveau de la consommation des jeux vidéo]. À savoir que nous pourrions être une communauté que [l'industrie] aimerait avoir comme public , ajoute Jesse Wente.

Angela Bassett joue le rôle de Regalla, une cheffe rebelle Tenakth, dans «Horizon: Forbidden West». Photo : Guerrilla Games/Sony

La décision de jouer ou non à un jeu comme Horizon: Forbidden West a un poids personnel pour JohnTom Knight.

C'est tout simplement frustrant, car je ne devrais pas avoir à décider à quel jeu je vais jouer en fonction de la représentation des Autochtones , affirme-t-il.