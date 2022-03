Achalandage monstre attendu vendredi à l’aéroport Pearson

Vendredi devrait être une des journées les plus achalandées depuis le début de la pandémie dans le plus grand aéroport du Canada.

Ce sont les premières vacances annuelles depuis que les restrictions sur les voyages non essentiels ne sont plus en vigueur. Ces vacances surviennent également peu de temps après que le Canada eut levé l’obligation de fournir un résultat négatif à un test PCR pour le retour au Canada. Les résultats négatifs de tests de détection des antigènes ou de tests de dépistage moléculaire sont maintenant acceptés.

Mais l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) avertit tout de même les passagers de l'aéroport international Pearson de s'attendre à des retards en raison des mesures sanitaires toujours en place.

C'est une expérience un peu différente , explique Rachel Bertone, responsable des communications à la GTAA. Selon elle, environ 85 000 personnes pourraient passer par l'aéroport vendredi.

« Il va y avoir des délais de traitement un peu plus longs en raison des contrôles de santé liés à la COVID-19. Nous demandons aux passagers de faire preuve de patience. » — Une citation de Rachel Bertone, responsable des communications à la GTAA

Leah Leatherlend voyage pour la première fois depuis trois ans. C’est génial de partir en vacances, et en même temps c’est inquiétant de savoir qu’on peut attraper le coronavirus pendant le voyage, explique-t-elle. Mais je me sens protégée, parce qu’on a passé un test PCR, on est vaccinés , ajoute-t-elle.

Nesrin Kadami se rend en Syrie pour rendre visite à sa famille. Je suis vraiment heureuse de voir que les gens recommencent à voyager [...]. Nous espérons que la pandémie est derrière nous et que les gens vont pouvoir prendre du bon temps maintenant. Selon elle, les mesures sanitaires comme l’obligation de vaccination pour voyager ou les tests antigéniques devraient être retirées.

Marcel Calder revient tout juste d'un voyage d'affaires à Dallas.

C’est son premier voyage depuis le début de la pandémie et le retour a été un peu chaotique. Je dois avouer que je suis très très rouillé, dans le sens que j’étais pas très préparé , explique-t-il.

Marcel Calder est revenu aujourd'hui de Dallas. Photo : Radio-Canada

M. Calder pensait qu’un test antigénique serait suffisant pour revenir au Canada, mais il a découvert à la dernière minute qu’il lui fallait aussi télécharger l’application ArriveCAN.

« Je savais qu’il fallait que je sois vacciné, que je devais en avoir des preuves, mais au retour, Dieu merci, un passager m’a aidé à télécharger l’application ArriveCAN. J’avais tous les documents, mais ça a été un peu le branle-bas de combat à la dernière minute. Tout a bien fonctionné. La prochaine fois, je serai mieux préparé. » — Une citation de Marcel Calder, un voyageur à l'aéroport international Pearson de Toronto

Selon lui, certaines mesures pourraient être retirées, comme le test antigénique, surtout, selon lui, si l’on peut prouver qu’on a été triplement vacciné.

Il estime que les démarches à effectuer pour le retour au Canada sont lourdes, suffisamment pour le dissuader de voyager pour des vacances. ll faudrait que ça vaille vraiment la peine, que ce soit une destination incroyable .

Préoccupations à propos des tests effectués à l'étranger

Certains Canadiens craignent que les mesures sanitaires ne soient pas respectées à l’étranger et redoutent que les tests, par exemple, ne soient pas réalisés comme il se doit.

C’est le cas de Yasamin Namaki, qui a passé le test antigénique rapide requis avant de revenir de vacances en République dominicaine la semaine dernière. Le centre de villégiature où elle séjournait le fournissait et l'administrait.

Yasamin Namaki, une infirmière auxiliaire, s'est récemment rendue en République dominicaine. Selon elle, les tests rapides de COVID-19 requis pour retourner au Canada n'ont pas été effectués correctement. Photo : Yasamin Namaki

Mais selon Mme Namaki, qui est une infirmière auxiliaire, le prélèvement nasal pour le test n’a pas été effectué correctement. Les tests ont été réalisés par du personnel qu’elle considère comme inexpérimenté, dans une petite clinique où les masques n'étaient pas obligatoires.

En tant qu'infirmière, je sais que l'écouvillon doit être introduit dans le nez pour pouvoir obtenir une sorte de mucus. Or, la dame qui a effectué le prélèvement l’a juste entré au bout de mon nez, explique-t-elle. Ça n'avait tout simplement pas l'air sérieux.

Quelques conseils avant votre départ Les autorités aéroportuaires recommandent d’arriver au moins 90 minutes avant le départ pour un vol intérieur.

Si vous voyagez à l'étranger, rendez-vous à l'aéroport trois heures avant le décollage.

Portez des masques. Ils sont toujours requis dans les avions et les aéroports. Cette mesure restera en place même après la levée du port obligatoire du masque en Ontario, les aéroports relevant d’une compétence fédérale.

Assurez-vous que tous les membres de votre famille sont entièrement vaccinés s'ils ont plus de 12 ans.

Bien que les tests PCR ne soient plus exigés pour un retour au Canada, vous devez produire un résultat négatif à un test rapide antigénique effectué ou à un test moléculaire.

Votre pays de destination peut avoir des exigences différentes en matière de test et de vaccination.

Avec les informations de Trevor Dunn de CBC