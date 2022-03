COVID-19 : deux autres décès au Bas-Saint-Laurent

Il s'agit du 6e et 7e décès enregistrés dans la région depuis le début de mois de mars. En février dernier, 19 personnes ont perdu la vie en lien avec la COVID-19. Le même nombre de décès avait été enregistré en janvier.

Alors que la contamination semble stagner au Bas-Saint-Laurent, 53 nouveaux cas ont été détectés dans les centres de dépistage au cours des dernières 24 heures. Près de la moitié d'entre eux se trouvent dans la Municipalité régionale de comté MRC Rimouski-Neigette.

Au Québec, les nouveaux cas et les hospitalisations continuent d'être en baisse. Dans la région cependant, les hospitalisations demeurent élevées, avec 22 personnes alitées, dont quatre aux soins intensifs.

Les autorités de santé publique surveillent de près la propagation de la maladie, qui a beaucoup ralenti au cours des dernières semaines. L'allègement des mesures sanitaires et l'abandon du passeport vaccinal, prévus samedi, pourraient provoquer une recrudescence de la contagion.

Vaccination et tempête

Par ailleurs, en raison de la tempête hivernale attendue samedi et dimanche, les centres de vaccination des MRC de Témiscouata, Rivière-du-Loup, Rimouski-Neigette et La Matapédia fermeront leurs portes à 12 h 30 au lieu de 16 h, samedi. Dans la MRC Les Basques, les activités de vaccination se tiendront entre 12 h 30 et 16 h, dimanche. Dans les autres centres, l'horaire régulier est maintenu.