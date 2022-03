Deux ans de pandémie sur la Côte-Nord : le Dr Richard Fachehoun dresse un bilan

Il y a eu du positif dans tout ce qui s’est passé durant ces deux dernières années. Malheureusement, on a connu des défaites. Permettez-moi de présenter nos sympathies aux familles et aux proches , dit le Dr Fachehoun.

Dans les dernières semaines, le bilan des décès liés à la COVID-19 s’est alourdi sur la Côte-Nord.

Le Dr Fachehoun indique que récemment, avec le nouveau variant Omicron, la transmission s’est vraiment très accélérée. Les mesures en place sur la Côte-Nord n’ont pas pu permettre d’empêcher l’augmentation des hospitalisations et des décès liés à la COVID-19.

Lors des précédentes vagues, on a eu moins de cas [dans la région]. Compte tenu des caractéristiques du virus et des mesures en place, parce qu’on avait le protocole de gestion des entrées, il y avait un contrôle strict, la région était fermée. Donc, ça limitait l’introduction du virus et sa transmission. Les mesures nous ont aidés , note le directeur de la santé publique de la Côte-Nord.

Pour prévenir la propagation de la COVID-19 dans la région, des contrôles routiers étaient installés en 2020 aux points d'entrée de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Marlène Joseph-Blais

« Sur la Côte-Nord, il y a eu une mobilisation exceptionnelle qui a permis de sauver des vies. » — Une citation de Dr Richard Fachehoun, directeur de la santé publique au CISSS de la Côte-Nord

On a vécu deux années difficiles. Mais, on remercie la population, les élus, les communautés autochtones, les organismes communautaires pour la solidarité et les efforts collectifs , lance le Dr Fachehoun.

À écouter : Entrevue de Richard Fachehoun à l'émission Bonjour la Côte

On sait tous que maintenant la pandémie n’est pas terminée, que le virus circule encore. Mais nous, on mise sur la gestion du risque individuel. Si on veut vraiment sortir de la pandémie, chacun de nous doit faire preuve de vigilance et prendre des décisions pour soi par rapport à la vaccination, le dépistage et le port du masque , déclare le Dr Fachehoun.

Il rappelle l’importance de suivre les chiffres sur les hospitalisations pour les prochaines semaines, puisque le nombre de cas n’est pas le meilleur indicateur à suivre . Les hospitalisations ont un impact majeur sur notre système de soin et sur la population. Le nombre de cas est un indicateur, mais il n’est pas déterminant dans la prise de décision , dit-il.

Richard Fachehoun affirme qu’il pourrait y avoir des nouveaux variants aux portes des Nord-Côtiers. Mais, on a une bonne couverture vaccinale et on a une capacité de vacciner très rapidement .

Jusqu’à l’automne, on va suivre la situation de très près. On se croise les doigts. À l’automne, s’il n’y a pas une augmentation des cas, ça veut dire qu’on s’en va vraiment vers la fin [de la pandémie] , maintient le directeur de la santé publique de la région.

Deux ans de pandémie, ça laisse des séquelles. [...] Dans les prochaines semaines, chacun de nous doit apporter la joie, le réconfort à nos proches et nos voisins, dans notre milieu de travail; et également dans nos vies , raconte le Dr Fachehoun.

La santé publique de la région invite chaque Nord-Côtier et Nord-Côtière d’appeler ou de faire des activités avec ses proches, son voisin ou avec ses amis . Le Dr Fachehoun estime que ça va permettre de rebondir après deux ans de pandémie .

Il y a deux ans, jour pour jour, on basculait tous ensemble dans un autre monde , écrit le premier ministre François Legault dans une lettre ouverte publiée dans les médias vendredi matin.

François Legault rappelle que le 11 mars est consacré à la mémoire des 14 141 Québécois qui ont succombé à cette maladie.