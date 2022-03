Les États-Unis vont exclure la Russie du régime normal des relations commerciales

La guerre économique que livre l'Occident à la Russie depuis son invasion de l'Ukraine se transporte désormais sur le front des tarifs douaniers, le tout dans le but de « coincer Poutine », selon les termes du président américain Joe Biden.

En point de presse vendredi matin, M. Biden a annoncé que les États-Unis, en coordination avec l'Union européenne et le G7, ont décidé d'exclure la Russie du régime normal de réciprocité régissant le commerce mondial. La mesure doit être approuvée par le Congrès américain avant d'être effective.

Concrètement, cette sanction ouvre notamment la voie à l'imposition de tarifs douaniers punitifs sur les produits russes. Il sera plus difficile pour la Russie de faire affaire avec les États-Unis, et [imposer cette sanction] à l'unisson avec d'autres nations qui représentent la moitié de l'économie mondiale sera un autre coup dur pour l'économie russe, qui souffre déjà beaucoup de nos sanctions , a soutenu Joe Biden.

Moscou bénéficiait jusqu'alors d'un statut commercial dit de nation la plus favorisée , qui favorisait le libre-échange de biens et services. La Russie rejoindra maintenant Cuba et la Corée du Nord parmi le club sélect des nations du monde à être exclues de ce régime par les Américains.

L'exclusion de la Russie du régime normal de réciprocité devrait aussi l'empêcher d'emprunter de l'argent auprès des grandes institutions multilatérales, comme le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale.

Vladimir Poutine est un agresseur, il est l’agresseur, et il doit en payer le prix , a déclaré Joe Biden. Il ne peut pas poursuivre une guerre qui menace les fondations même de la paix et de la stabilité et ensuite demander de l’aide financière auprès de la communauté internationale.

Le président américain s'est d'ailleurs targué vendredi d'imposer des sanctions si dures qu'elles font ployer les fondements de l'économie russe. Le rouble a perdu plus de la moitié de sa valeur. On me dit que ça prend environ 200 roubles pour acheter un dollar ces jours-ci , a-t-il commenté.

« La Bourse de Moscou est fermée depuis deux semaines parce que les Russes savent qu'au moment où ils vont la rouvrir, elle va probablement s’effondrer. » — Une citation de Joe Biden, président des États-Unis

Exit la vodka et le caviar de Russie

Le président américain ne s'est pas arrêté là vendredi. Nous prenons également des mesures supplémentaires pour interdire les secteurs phares de l'économie russe, notamment les produits de la mer, la vodka et les diamants , a ajouté Joe Biden.

Cet embargo devrait priver la Russie d’environ 1 milliard de dollars américains en revenus d’exportation, selon une estimation de la Maison-Blanche.

Le département américain du Commerce a par ailleurs annoncé vendredi l'interdiction des exportations de produits de luxe américains à destination de la Russie et du Bélarus.

Nous ne permettrons pas à Poutine et à ses amis de continuer à vivre dans l'opulence tout en causant d'énormes souffrances dans toute l'Europe de l'Est , a justifié la secrétaire américaine au commerce Gina Raimondo.

Parmi les produits de luxe concernés figurent des spiritueux, des produits du tabac, des vêtements, des bijoux, des véhicules et des antiquités. Jusqu'alors, de tels contrôles sur les produits de luxe ne s'appliquaient qu'à la Corée du Nord, a précisé le département du Commerce.

Les nouvelles sanctions annoncées vendredi s'ajoutent à celles déjà mises en place par les États-Unis, dont l'interdiction d'importer du pétrole, du gaz et du charbon russes en sol américain.