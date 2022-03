Manifestation : l’aide fédérale aux entreprises d’Ottawa disponible dès le 15 mars

Ces contributions non remboursables pourront atteindre jusqu’à un maximum de 10 000 dollars pour les entreprises admissibles.

Cette contribution doit permettre aux entreprises de récupérer les coûts tels que les services publics, les assurances, les frais bancaires, la perte d’inventaire comme les aliments périmés, les salaires, le loyer et les autres coûts extraordinaires liés à la restauration ou à la protection de leur entreprise en raison des manifestations , précise le gouvernement fédéral, vendredi, par voie de communiqué.

Pour être admissibles, les entreprises devront être situées dans les quartiers centraux d’Ottawa, avoir au moins 1 et moins de 100 employés dans le centre-ville, avoir été incapables d’exploiter leur entreprise à un rythme normal de janvier à février dernier, avoir tenté de fournir des services en personne pendant les manifestations et avoir été dans l’impossibilité de faire la transition vers des services virtuels à court délai, être ouvert, en activité et fournir des services en personne au moment de la demande.

La présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier Photo : Radio-Canada / Emmanuelle Poisson

Des détails supplémentaires sur les critères d’admissibilité seront disponibles sur le site Web d’Investir Ottawa dès l’ouverture de la période de réception des demandes, ajoute le gouvernement.

Les entreprises peuvent s’attendre à recevoir leur financement au cours des prochaines semaines , a précisé la présidente du Conseil du Trésor et députée d’Ottawa-Vanier, Mona Fortier, en conférence de presse, vendredi.

Une aide insuffisante, selon des experts

Le fédéral a annoncé cette aide, le 19 février, par l’entremise d’une enveloppe de 20 millions de dollars, via l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev Ontario). L’accueil des commerçants d’Ottawa avait été mitigé.

Il faut dire que, selon certains experts interrogés par CBC, vendredi, les pertes dépassent largement l’aide promise par le fédéral. Selon eux, les estimations vont de 44 à 200 millions de dollars en ventes et salaires perdus.

Parmi eux, Barry Nabatian, directeur des études de marché chez Shore-Tanner & Associates. Analyste de la vente au détail depuis plusieurs décennies, il a mené plusieurs études et recueilli des années de données sur les ventes des entreprises du centre-ville. Selon lui, les entreprises ont collectivement perdu environ 900 000 $ par jour, tandis que les magasins du Centre Rideau ont perdu environ 2,3 millions de dollars par jour, ce qui représente, au total, une perte de revenus d'environ 73 millions de dollars dans les 23 jours qu’ont duré les perturbations liées à la manifestation.

Des graffitis ont été peints sur le mur extérieur d'un commerce situé sur la rue Albert, à Ottawa, lors de la manifestation des camionneurs, en janvier (archives). Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Un expert, embauché dans le cadre du recours collectif intenté contre les manifestants du centre-ville d’Ottawa afin d’indemniser les résidents et les entreprises touchés, abonde dans le même sens. Associé au sein de la pratique des Conseils financiers de Deloitte, Larry Andrade a utilisé des outils tels que les données de paiement en temps réel pour faire ses calculs.

Il estime que les entreprises situées dans la zone d'occupation du recours collectif – qui comprend les zones du sud de la rue Wellington jusqu'à la rue Somerset, de l'est de l'avenue Bronson jusqu'à juste après la rue Nelson et certaines parties du marché By – ont perdu entre 44 498 615 $ et 61 316 356 $. En incluant les pertes de salaire des employés, l'impact économique total sur ces groupes est estimé entre 150 175 831 $ et 206 933 061 $, selon l'affidavit.

La ministre Fortier a toutefois rappelé que l'aide du fédéral n'est pas la seule disponible pour les entreprises.

Le début, c’est avec le 20 millions de dollars qu’on a pour les entreprises. Il y a aussi l’Ontario qui s’est joint, c’est un autre 5000 dollars qui sera disponible pour les entreprises, et la Ville d’Ottawa aussi va aider. C’est en collaborant qu’on peut soutenir nos entreprises , a-t-elle indiqué, puisque l'aide du fédéral pourra être cumulée avec celle offerte par la province de l'Ontario et demandé en même temps.

La présidente du Conseil du Trésor a aussi précisé que pour les entreprises de Gatineau également touchées, les mêmes critères seront en place que pour les commerces d'Ottawa et que les demandes devront être formulées auprès de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Avec des informations de Priscilla Ki Sun Hwang