Une tempête hivernale guette l’Atlantique samedi

Une tempête hivernale s’approche des provinces de l’Atlantique. Une combinaison de neige, de pluie et de vents forts est attendue samedi. Le nord du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador recevront jusqu’à 30 cm de neige. Le sud du Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse pourraient recevoir jusqu’à 40 mm de pluie.

Selon Jim Prime, météorologue chez Environnement Canada, ce système apportera des vents forts sur l’ensemble des quatre provinces. Il lance un appel à la prudence, car plusieurs régions recevront d’importantes quantités de pluie, qui pourrait causer des inondations par endroits.

Faites attention à cet aspect de ce système , lance-t-il.

Nouveau-Brunswick

Pour le nord du Nouveau-Brunswick, quelques averses de neige devraient débuter vendredi soir et les précipitations vont s’intensifier samedi matin. La région recevra entre 20 et 30 cm de neige de samedi matin à samedi soir, la neige pourrait être mêlée de pluie.

Le centre et le sud de la province recevront entre 20 et 40 mm de pluie. Jim Prime souligne que des vents forts sont attendus pour toute la province, entre 60 et 80 km/h et que la visibilité sera réduite par endroit.

Nouvelle-Écosse

La plupart des précipitations débuteront samedi matin en Nouvelle-Écosse. Entre 15 et 30 mm de pluie sont attendus. La région du Cap-Breton pourrait recevoir jusqu’à 60 mm de pluie.

Des vents forts entre 60 et 80 km/h souffleront sur toute la province.

Île-du-Prince-Édouard

L’Île-du-Prince-Édouard s’attend à recevoir des vents forts et un risque de pluie torrentielle.

Environnement Canada précise cependant que la province recevra des quantités modérées de pluie, entre 15 et 25 mm, selon les prévisions actuelles. Les précipitations débuteront samedi matin.

Terre-Neuve-et-Labrador

Les précipitations débuteront un peu plus tard à Terre-Neuve-et-labrador, soit samedi soir, et se poursuivront jusqu’à dimanche. Le nord de Terre-Neuve devrait recevoir environ 20 cm de neige, avec une courte période de pluie verglaçante.

Le sud et l’est de la province recevront entre 20 et 35 mm de pluie. Certaines régions pourraient recevoir jusqu’à 50 mm de pluie.

Au Labrador, 20 à 40 cm de neige sont attendus. Les précipitations parfois fortes et les vents causeront une réduction de la visibilité sur les routes, par endroit.

Dans les quatre provinces, les températures grimperont jusqu’à 10 degrés Celsius pour les régions qui recevront de la pluie, pour ensuite redescendre sous le point de congélation samedi soir.

Avec des informations de Pierre-Philippe LeBlanc