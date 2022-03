Quatre joueurs des Gee-Gees et un des Ravens seront au camp national de la LCF

Chris Ciguineau, Frednick Eveillard, Bryan Latouche, Tristin Park et Zach Pelehos étaient sur place pour les Gee-Gees alors que Cédrick Lavigne et Sandor Mod représentent les Ravens parmi les 40 espoirs invités.

Tous espéraient obtenir leur billet pour le rassemblement des meilleurs talents au pays, prévu à Toronto du 25 au 27 mars.

Ciguineau, Eveillard et Pelehos ont finalement réussi à se démarquer parmi les six joueurs les plus prometteurs et participeront au camp national à la fin du mois. Ils rejoignent le demi-offensif des Gee-Gees Jean-Paul Cimankinda et le receveur de passes des Ravens Keaton Bruggeling, qui avaient reçu un laissez-passer direct pour y prendre part.

Je sais que si je performe au camp régional, j'aurai mon opportunité d'aller au camp national pour affronter les meilleurs receveurs , avait souligné le demi-défensif Chris Ciguineau, plus tôt cette semaine.

C'est une étape de plus vers le but ultime d'être repêché dans une équipe. Je suis content d'y aller, mais surtout excité de démontrer de quoi je suis capable , a aussi confié Frednick Eveillard, un joueur de ligne défensive, membre du Conseil de défense des étudiants-athlètes noirs de l’Université d’Ottawa.

La tâche était colossale : lors d'une poignée d'exercices physiques, les joueurs devaient démontrer à quel point ils sont athlétiques, leur niveau de préparation et leur passion envers leur sport.

Je leur ai dit de rester tranquille. C'est juste une autre pratique, une autre situation. Ils sont prêts pour ça, mais c'est difficile pour les joueurs, parce que c'est un moment qui pourrait changer leur vie , explique l'entraîneur-chef des Gee-Gees, Marcel Bellefeuille.

« Les jeunes viennent ici pour obtenir un diplôme, mais aussi pour jouer au football et avoir l'opportunité de passer chez les professionnels. » — Une citation de Marcel Bellefeuille, entraîneur-chef des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa

Les recruteurs avaient déjà une petite idée de ce que chaque athlète a à offrir, après les avoir vu évoluer au cours de la dernière saison universitaire. Chacun d'entre eux espérait avoir suffisamment progressé au cours des derniers mois pour grimper de quelques échelons sur la liste des équipes de la Ligue canadienne de football LCF .

Chris Ciguineau lors d'une partie des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa. Photo : Gracieuseté de Greg Mason / Gee-Gees de l'Université d'Ottawa

Avec seulement quelques heures pour se démarquer, le tout s'est joué sur des détails.

Je ne suis pas le gars qui va trash-talk sur le terrain, pas le plus bruyant, je fais seulement mon travail. Ça se peut qu'ils ne voient pas ma personnalité pendant le camp, mais j'espère leur donner envie de me connaître davantage , a raconté Ciguineau avant d'entreprendre le camp régional.

Je viens du Cégep de l'Outaouais et si tu m'avais dit il y a 7 ans que je serais ici, je n'allais pas le croire. Je trouve ça vraiment nice qu'il y aura d'autres gars de la région en même temps , a rajouté le Gatinois Frednick Eveillard.

Le repêchage 2022 de la Ligue canadienne de football LCF aura lieu le 3 mai prochain. Le Rouge et Noir d'Ottawa pourrait ajouter plus d'un joueur local à son effectif.

Avec les informations de Jonathan Jobin et de Christian Milette