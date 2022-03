COVID-19 : le Manitoba présente le taux de mortalité le plus élevé derrière le Québec

Selon des données fédérales, la province enregistre 123 décès pour 100 000 habitants.

Le Québec présente le taux le plus élevé au pays, avec 164 décès pour 100 000 personnes.

Au total, depuis mars 2020, le Manitoba fait état de 1708 morts dus au virus, selon les données de la province.

En 2020, il y a eu 667 victimes de la COVID-19 au Manitoba, 725 en 2021 et 316 depuis le début de l’année 2022.

Plusieurs facteurs en cause, selon les experts

Selon le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Brent Roussin, les éclosions meurtrières de la pandémie dans les foyers de soins de longues durées lors de la deuxième vague en 2020 ont contribué à augmenter le taux de mortalité dû à la COVID-19.

De plus, il prend en considération les déterminants sociaux économiques de la province. Par exemple, l'accès difficile aux services de santé dans les communautés rurales et éloignées du Manitoba, notamment chez les Premières Nations.

Il ajoute que le piètre état de santé général des Manitobains avant la pandémie a aussi joué un rôle dans le taux de mortalité dans la province.

L’épidémiologiste winnipégois, Souradet Shaw abonde dans le même sens. Ceux qui ont des conditions médicales préexistantes ont vu leur risque de décès et de maladie augmenter à cause de la COVID-19.

Souradet Shaw ajoute qu’il n'y a pas une simple et unique raison qui explique le taux de mortalité élevé au Manitoba, mais il croit qu'il est plutôt probable qu'une combinaison de facteurs ait contribué à ce que nous observons globalement .

Il démontre que les logements insalubres où vivent plusieurs personnes et les emplois à faibles revenus qui n’offrent pas habituellement la possibilité de faire du télétravail ont participé à la propagation du virus plus rapidement.

Une autre explication se trouve dans les inégalités induites par le fait ethnique, dit Souradet Shaw. Selon lui, les nouveaux arrivants et les Autochtones sont plus susceptibles de gagner moins d'argent, de vivre avec plus de personnes et d'avoir un moins bon accès aux services de santé.

La COVID-19 a servi à amplifier les inégalités existantes , soutient Souradet Shaw.

Le taux de vaccination joue également un rôle

Pour Souradet Shaw, le faible taux de vaccination dans la région Santé Sud au Manitoba semble avoir augmenté le taux de mortalité lié à la COVID-19.

Au début de la troisième vague à la mi-avril, en 2021, la région sanitaire Sud qui représente 15 % de la population manitobaine enregistrait 33 % des décès liés à la COVID-19 dans tout le Manitoba.

Le facteur le plus important, je suppose, c’est qu’il y a moins de personnes qui ont reçu le vaccin dans la région sanitaire du Sud , explique M. Shaw.

Omicron : un tueur, selon une experte

Selon la chercheuse en maladies infectieuses à l’Université de Toronto, la Dre Tara Moriarty, il pourrait y avoir 10 fois plus d'infections à Omicron au Manitoba que ne le montrent les données officielles.

Bien que la troisième vague ait frappé de plein fouet le système de santé, la quatrième vague caractérisée par le variant Omicron a été la plus meurtrière depuis la deuxième vague en 2020.

La Dre Tara Moriarty souligne le caractère fortement contagieux du variant.

Dans une récente étude basée sur la prévalence des anticorps de la COVID-19 dans la population, elle en a déduit que le Manitoba n'a pas compté tous ses morts liés à la maladie.

Il est clair maintenant qu'il y avait un pourcentage assez élevé de décès probables liés au COVID qui n'ont pas été comptabilisés , martèle-t-elle.

La ministre de la Santé du Manitoba, Audrey Gordon, n'a pas répondu aux demandes de commentaires sur le taux élevé de décès dus au COVID-19 au Manitoba.

Avec les informations de Bartley Kives