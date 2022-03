Inondation : le N.-B. amorce son programme de surveillance des eaux

Les crues de 2020 et 2021 sont passées avec très peu d'impact. Je ne pourrais pas dire quelle est la dernière fois où nous avons eu autant de chance le long du fleuve Saint-Jean et de ses affluents. Mais la chance ne dure pas toujours et elle ne devrait pas faire partie de la stratégie de préparation de personne , a affirmé en conférence de presse le directeur de l’Organisation des mesures d'urgence OMU , Greg MacCallum.

M. MacCallum a rappelé l’importance d’avoir une trousse qui permet de subvenir aux besoins d’une famille pendant 72 heures advenant une catastrophe. L'information sur les façons de se préparer en cas d'inondation est disponible sur le site web  (Nouvelle fenêtre) de l'Organisation des mesures d'urgence OMU .

Princess Park, dans la région de Grand Lake au Nouveau-Brunswick, le 28 avril 2019. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Les risques d’inondations dépendent grandement des conditions météorologiques dont les prévisions à long terme sont difficiles à établir. La fonte des neiges joue aussi un rôle dans la crue des eaux printanières.

Les montants de neige qui se trouvent au sol - le manteau neigeux - sont par ailleurs comparables à ceux de l’année dernière ou sous les niveaux du printemps 2021. Peu importe le niveau d’accumulation de neige au sol, il y a toujours un risque d’inondation selon Don Fox, directeur des sciences de l’air et de l’eau au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux.

Il est important de se rappeler que l'un des principaux facteurs d'inondation est la météo au jour le jour, qui est imprévisible à plus de quelques jours. Quel que soit l'état du manteau neigeux, il peut y avoir une inondation importante, pas d'inondation du tout, ou quelque chose entre les deux , a précisé M. Fox.

« Toute personne vivant le long d'un cours d'eau doit rester vigilante jusqu'à ce que la neige soit complètement disparue et que les niveaux d'eau reviennent à la normale. » — Une citation de Don Fox, ministère de l'Environnement

L’Organisation des mesures d'urgence OMU recommande également de garder un œil sur les conditions météorologiques. D’ailleurs, Jill Maepea, météorologue pour Environnement Canada, indique surveiller une dépression qui pourrait créer une grosse tempête qui apportera de la neige, de la pluie et des vents forts cette fin de semaine.

Jusqu’à 30 cm de neige sont prévus pour le nord-ouest de la province alors que le reste de la province recevra des précipitations de pluie entre 20 et 30 mm.

Pour le moment, la très grande majorité des cours d'eau au Nouveau-Brunswick sont à leur niveau normal. On peut d'ailleurs suivre presqu'en temps réel les niveaux des cours d'eau de la province sur une carte interactive  (Nouvelle fenêtre) .