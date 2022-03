Des consultations publiques sur de futurs travaux le long de la rivière Matane

Un mandat a été confié à la firme Table ronde participation publique pour organiser cette consultation qui devrait se dérouler au printemps. Il s’agit d’une des étapes de l’étude d’impact dont le dépôt est prévu pour l’été. Le chantier devra aussi obtenir l’aval du ministère de l’Environnement puisque le site borde une rivière à saumon.

Matane a entrepris en 2018 les premières démarches pour reconstruire le mur de la rue Desjardins et celui derrière l’hôtel de ville où est aménagée la piste cyclable.

Il est prévu que les travaux s'étendent sur près d'un kilomètre. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

À l’époque, la Ville visait un horizon de cinq ans pour réaliser le remplacement des deux murs, dont celui de la rue Desjardins qui a été aménagé il y a plus de 50 ans. Les importantes crues de la rivière ont malmené le secteur et sa dégradation pourrait endommager la route et les canalisations qui y sont enfouies.

Des plans et devis ont été réalisés par SNC-Lavalin en 2019. Trois scénarios ont été analysés. C'est ce qui sera présenté aux citoyens.

Le chantier touchera aussi la piste cyclable située derrière l'hôtel de ville. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Avec la consultation, la Ville poursuit donc les étapes pour mener à bien le projet.

Financement recherché

Toutefois, le maire de Matane, Eddy Métivier, précise qu’il n’y a plus d’échéancier pour sa réalisation. D’autant plus, souligne le maire, que la Ville n’a pas accès à des programmes de financement pour ces travaux qui pourraient coûter plusieurs millions de dollars.

Le maire de Matane n’a pas voulu s’avancer sur le montant des travaux. L’ancien conseil municipal évaluait le projet de réfection des murs de soutènement à plus de 8,5 millions de dollars en 2018.

Eddy Métivier souligne que la facture, quel que soit son montant, aurait pu à un certain moment être payée par le ministère des Transports puisque la rue Desjardins a déjà été intégrée à la route 195.

La portion de la rue Desjardins qui doit être reconstruite était autrefois gérée par le ministère des Transports puisqu'elle faisait partie de la route 195 qui mène à Amqui, dans la Vallée de la Matapédia. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Ce n’est plus le cas depuis la construction du pont J.-Edouard-Dionne a été construit pour relier la route 132 à la 195. C’est un bel héritage, mais qui pourrait être dispendieux , commente le maire.

La Ville entend donc entreprendre les démarches pour obtenir du financement. C’est majeur comme projet même s’il n’y a pas d’obligation de le faire à court terme , fait valoir M. Métivier.

Les travaux de réfection de la côte Saint-Joseph et du secteur de la rue du rempart seront lancés cette année. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

En attendant, la Ville lancera cette année un autre chantier d’importance, celui de la côte Saint-Joseph, préalable à la réfection de la rue Desjardins. Matane doit refaire les égouts pluviaux et sanitaires ce qui pourrait aider à développer le secteur près de l’ancien pavillon de la Cité.