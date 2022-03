L’irrésistible envie de monter sur scène d’Émile Proulx-Cloutier

Pour Émile Proulx-Cloutier, faire de la musique signifie avant tout, monter sur scène. La tournée À mains nues est l’occasion pour l’auteur-compositeur-interprète et comédien de présenter des nouvelles chansons et d’assouvir ce besoin.

Pourquoi faire le choix de présenter de nouvelles chansons alors que celles-ci ne sont pas encore enregistrées?

Je le sais qu’à chacun de mes spectacles, il y a du monde qui ne connaisse pas mes chansons. Je m’en rends compte depuis le début. Des gens qui se sont fait dire, va le voir, c’est bon , qui viennent s'asseoir et qui ne connaissent pas aucun mot d’aucune chanson.

Moi, je chante pour le monsieur, la madame, le kid qui vient et qui ne les a jamais entendues. Je me suis dit que pour la prochaine tournée, j’aimerais ça que pour 40 % du spectacle, tout le monde soit sur le même pied d’égalité. Tout le monde dans la salle n’a pas entendu ces textes-là.

À quoi on peut s’attendre comme prestation?

J’essaie d’offrir un voyage, bien contrasté avec des moments plus tendres, des moments mélancoliques, mais aussi avec des moments enragés ou drôles. Briser l’ambiance pour en créer une nouvelle, c’est ça qui me plait quand je fais des spectacles de musique. Dans le spectacle solo, je poursuis dans la même veine, mais c’est plus athlétique.

Athlétique ?

Oui, parce qu’il y a un principe de base que si j’arrête de jouer, il n’y a plus de son! J’ai mes deux mains plantées dans le piano, avec mes pieds je fais tout ce qui est la base rythmique, les percussions, je chante… mais sur le plan sportif, c’est une des choses les plus exigeantes que j’ai faite.

Ça part, et il n’y a pas d’entracte, c’est une heure et demie de spectacle. À la fin, quand je sors en coulisse, je fais un grand souffle. J’avais mesuré que ça serait épique, mais pas à ce point-là. Mais j’ai du plaisir à fond!

Que signifie le titre du spectacle, À mains nues?

J’aime les expressions à double sens. Dans à mains nues, il y a quelque chose de très fragile. Je me rends compte que les références aux mains reviennent souvent dans mes tounes. Les mains des gens, ça me touche, je ne sais pas pourquoi.

En même temps, un combat à mains nues, ça annonce quelque chose qui est très très risqué, très violent. Il y a cette signification double qui ramène une sorte de vulnérabilité, chargée de force. Ça décrit assez bien l’état dans lequel je me sens tout le long du show!

Est-ce que l’enregistrement d’un album avec ces nouvelles chansons est prévu?

Je n’ai pas de date dans mon agenda où c’est écrit j’enregistre . J’ai très envie d’en refaire un. Je pense que parmi les chansons qui a dans le spectacle, il y a en qui vont se retrouver là-dessus. J’en ai écrit d’autres aussi que j’aime beaucoup, mais qui ne marchait pas dans ce spectacle-là. Je l’ai construit pour faire le meilleur spectacle possible. Ce n’est pas l’approche du rodage où on teste des tounes pour voir lesquelles qui marchent. C’est pas ça.

C’est une approche différente, mais qui me ressemble plus.

Émile Proulx-Cloutier interprétait le personnage de Fred dans la série «Faits divers». (Archives) Photo : Sovimage / Serge Gauvin photographe

Avec la télévision, les films et la famille, comment faire pour intégrer une tournée de spectacle dans l’horaire?

Il faut mettre dans sa vie ou dans son horaire, les affaires qui sont des désirs absolus en premier. Des grosses pierres mettons. Avant de mettre la petite garnotte et le petit sable, faut que tu mettes les grosses pierres. Si tu remplis ta vie de peccadilles ou des affaires qui sont là juste pour faire plaisir aux autres, un moment donné, les affaires qui sont fondamentales pour toi n’auront jamais de place.

Quand la date arrive, j’ai pas le choix! Les 30, 31 mars, faut que j’aille à Québec, je suis attendu, je suis obligé. Après, on construit la vie autour de ça. Dans mon corps, j’en ai besoin. La scène, c’est vital pour moi.

La tournée À mains nues s’arrête à Québec les 30 et 31 mars au Grand théâtre et le 22 avril à la salle Edwin-Bélanger à Montmagny.