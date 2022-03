Des coûts plus élevés pour la pratique de la randonnée alpine au Mont-Orford

La problématique qu'on a eue cette année, c'est qu'il a fallu limiter dès décembre le nombre de passes parce qu'on a une capacité restreinte et il faut garder un équilibre pour nos skieurs alpins, nos randonneurs et notre capacité de site à gérer , explique Simon Blouin, directeur général de la Corporation ski et golf Mont-Orford.

Dès qu'il y avait une météo favorable, il fallait limiter le nombre de billets , souligne-t-il.

Simon Blouin explique que pour gérer cette croissance et assurer la pérennité de l'entreprise, le Mont-Orford a dû prendre certaines décisions.

« Au lieu d'avoir un seul produit de randonnée alpine, on a trois produits : un sur semaine sur cinq jours, un produit de soir et un produit [illimité]. On a gardé le même prix pour les produits de semaine et de soir, mais oui [la passe illimitée] passe de 100 à 200 $. » — Une citation de Simon Blouin, directeur général de la Corporation ski et golf Mont-Orford

Le réseau de pistes de randonnée alpine du Mont-Orford chevauche celui de la SÉPAQ, ce qui nécessite une surveillance accrue pour assurer que les randonneurs ont tous les accès nécessaires, souligne Simon Blouin. Photo : Radio-Canada / Alexis Tremblay

De plus, l'abonnement à la randonnée alpine ne sera plus inclus dans celui pour le ski ou la planche à neige, comme c'était le cas précédemment. Un rabais de 50 % sera toutefois offert à ces détenteurs.

Simon Blouin admet qu'il était prévisible que cette décision crée du mécontentement, mais qu'avec les changements à apporter au site dans les prochaines années, l'inflation et les coûts de surveillance, la station de ski devait trouver des façons de générer des revenus.

On a une énorme popularité qui n'est pas comparable avec les autres montagnes. Cela entraîne aussi un coût pour l'encadrement. On ne peut pas laisser les gens aller partout dans la montagne [...] Le plus grand défi, c'est qu'on laisse les gens aller dans les pistes tôt le matin et le soir, en même temps que les opérations de damage sur les pistes. Il y a beaucoup de gestion de risques à faire.