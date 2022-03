Guerre et inflation : la pression monte sur les producteurs agricoles

La guerre en Ukraine et l'inflation jouent dans le budget des producteurs agricoles québécois. Grain, fertilisants, carburant : les hausses de tarifs sont nombreuses et la facture risque d'être refilée encore longtemps aux consommateurs, surtout si le conflit perdure.

Olivier Bouffard possède une petite ferme d'élevage dans le quartier Saint-Jean-Chrysostome, à Lévis. Pour les besoins de sa production, il utilise environ 5000 litres de diesel par année.

En fouillant dans ses factures pour préparer sa prochaine commande, il a été à même de constater l'augmentation substantielle du prix de l'essence. L'an dernier, il payait 1,05 $ le litre. Cette année, ce sera le double , dit-il au bout du fil.

Les coûts de production risquent d'augmenter de façon importante cette année chez OJES Élevage bovin inc., de Lévis, si le contexte actuel persiste. Photo : Radio-Canada/Courtoisie OJES Élevage bovin

M. Bouffard observe également une hausse drastique du coût des fertilisants, essentiels pour assurer un meilleur rendement des cultures et pour produire, dans son cas, la nourriture servie à ses animaux.

L'urée, rapporte-t-il, est passée d'environ 600 dollars la tonne en 2021 à plus de 1000 dollars la tonne cette année.

L'Union des producteurs agricoles (UPA) confirme ces augmentations de tarifs.

Les données fournies datent du 18 février, soit une semaine avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On avait déjà commencé à voir une spéculation avant le conflit , soutient Martin Caron, président de l'Union des producteurs agricoles UPA . La crainte d'une guerre entre deux acteurs majeurs du garde-manger mondial, ajoute-t-il, avait suffi à déstabiliser les marchés.

Un rapport du département américain de l'Agriculture  (Nouvelle fenêtre) , au 10 mars, corrobore le maintien de cette tendance à la hausse après l'éclatement de la guerre.

Russie, Ukraine et Biélorussie

Le marché des fertilisants est particulièrement touché par le conflit. Les agriculteurs canadiens et québécois, qui commenceront l'épandage et l'ensemencement des champs ce printemps, ne sont pas épargnés.

Car bien que le Canada ait accès à certaines ressources sur son propre territoire ou aux États-Unis, on va quand même chercher ces fertilisants-là en Russie et en Ukraine , poursuit M. Caron.

Les deux pays sont d'importants exportateurs en raison de leur capacité à produire de l'azote, incorporé dans plusieurs fertilisants. La fabrication de l'azote est faite à base de gaz naturel. [La Russie et l'Ukraine] sont deux endroits qui ont du gaz naturel et qui en font la transformation.

Parts des exportations mondiales de la Russie Ammoniac : 23 % Urée : 14 % Potasse : 21 % Engrais à base de phosphate : 10 %

Source : The Fertilizer Institute

La chaîne d'approvisionnement en potasse est aussi perturbée, y compris au Canada, pourtant l'un des principaux producteurs dans le monde. Devant une Russie et une Biélorussie isolées économiquement et une Ukraine envahie, l'offre mondiale est sous pression.

Quand on crée une rareté, même si on en a au Canada, même si on est producteurs de cette potasse-là, il y a tellement de demande que les prix augmentent. Même si je ne vais pas en chercher tant que ça ailleurs, il y a un effet , résume Martin Caron.

Le Fertilizer Institute, aux États-Unis, prévenait lui aussi des impacts de la guerre en Ukraine sur le prix des fertilisants, la semaine dernière. En raison de l'importante production d'engrais de la Russie et de son rôle de fournisseur mondial d'engrais, le retrait du produit russe du marché mondial aura un impact sur l'offre , pouvait-on lire dans une déclaration écrite.

Les céréales, la base de tout

La flambée des fertilisants s'ajoute à la hausse des prix des céréales et du blé observée dès le début de l'invasion russe.

Martin Caron rappelle que l'Ukraine est le grenier de la planète pour le stock de blé. Ensemble, les productions russe et ukrainienne atteignent 29 % à l'échelle mondiale. L'Ukraine produit également plusieurs types de céréales.

Une hausse du prix du grain, insiste M. Caron, a un impact sur toute l'industrie agricole, et donc sur l'élevage de viande et de volaille. Les céréales sont à la base de l’alimentation , répète-t-il au cours de l'entrevue.

Ce qui était autrefois un champ de blé, à Nizhyn, au nord-est de Kiev, a été interdit d'accès en raison de la présence de mines. Photo : Getty Images / ARIS MESSINIS

Dans un éditorial publié vendredi, le président de l'Union des producteurs agricoles UPA s'inquiétait pour le coût du panier d'épicerie.

L’interruption de la production [de céréales] et des exportations [en Ukraine et en Russie], jumelée à des récoltes moindres qu’à l’habitude dans plusieurs pays de l’hémisphère sud, un marché déjà inflationniste et une demande mondiale croissante, a une incidence directe sur la valeur de ces denrées , y relate-t-il.

« Le prix du panier d’épicerie, qui a déjà bondi depuis le début de la pandémie, continuera donc d’augmenter. » — Une citation de Martin Caron, président, Union des producteurs agricoles

M. Caron s'y montre aussi prudent sur les opportunités que pourrait créer la guerre en Ukraine pour l'économie canadienne.

L'incertitude et la volatilité extrême observées actuellement, en plus de l'augmentation des coûts de production, sont autant de facteurs qui refroidissent son enthousiasme de voir le Canada récupérer des parts de marché laissées vacantes par la Russie.

Trop tôt pour savoir

S'il convient des perturbations réelles de la guerre en Ukraine sur l'industrie alimentaire, Louis-Philippe Roy, deuxième vice-président chez les Éleveurs de porcs du Québec, tente de garder la tête froide.

C'est dur pour moi de dire ça va coûter combien de plus produire un porc pour la prochaine année , affirme-t-il d'emblée. On est encore très tôt.

À son avis, il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochains mois . Pour le moment, il demeure optimiste. Avec les chiffres que j'ai en main ce matin, pour les 12 prochains mois, la ferme modèle au Québec pourrait être à profit pour l'instant.

Les hausses du prix des céréales et du carburant auront un impact sur le coût de production du porc. Photo : Getty Images / SEBASTIEN ST-JEAN

Si les récoltes de grains sont bonnes aux États-Unis cette année, par exemple, il croit qu'une baisse du prix des céréales actuellement observé n'est pas impossible l'automne prochain, malgré ce qui se passe en Ukraine. Il faut donc espérer une année sans sécheresse ni inondation ainsi que des rendements intéressants.

M. Roy demeure néanmoins lucide : le contexte actuel n'est pas idéal et la guerre en Ukraine n'aide en rien à calmer cette instabilité. L'incertitude comme ça dans les marchés, c'est rien de bon pour le coût de production d'un porc.

Prix en bourse

Outre la récolte américaine, un autre élément important pour les éleveurs, selon M. Roy, sera de savoir si le prix du porc à la bourse de Chicago suivra la hausse des coûts de production anticipée.

Autrement dit, si les revenus augmentent, les producteurs de porc pourront souffler et dégager des marges de profit. Je ne dis pas que les producteurs vont faire plus d'argent, mais peut-être que l'augmentation du prix de production du porc pourrait être amoindrie.

Quant au consommateur, M. Roy ne cache pas qu'il risque de payer encore plus cher si les coûts de production partent en vrille. C'est sûr qu'à la base, si le coût de l'alimentation d'un porc augmente, c'est sûr que tout se suit.