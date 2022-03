Une femme sauve son fils dans une maison en flammes

Latoya Martin et son mari Christie Young dormaient lorsque l’incendie s’est déclaré, après minuit, durant la nuit de mercredi à jeudi. Ils ont été réveillés par le détecteur de fumée. Ils ont quitté la maison avec deux de leurs enfants et six autres proches.

En comptant tout le monde, le couple s’est rendu compte que son plus jeune fils, Josiah, 12 ans, était resté à l’intérieur, explique Christie Young. Latoya Martin s'est immédiatement ruée à l’intérieur, suivie de près par son mari.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Christie Young et Latoya Martin devant le bungalow qu'ils louaient à Kensington. Ils n'avaient pas d'assurance locataire. Photo : Radio-Canada / Steve Bruce

Mme Martin explique que les flammes dégageaient tellement de chaleur qu’elle a fait demi-tour. Elle a fait une deuxième tentative et encore demi-tour. Puis, elle s'est résolument lancée une troisième fois.

« Je me suis dit : "Mon Dieu, je ne vais pas laisser mon fils mourir à l’intérieur. Je vais mourir avec lui." Alors, j’ai couru à travers les flammes. » — Une citation de Latoya Martin

Elle a trouvé son fils dans le salon et elle l’a amené à l’extérieur. Elle dit qu’elle ressentait la chaleur des flammes, mais qu’elle n’a pas eu de brûlure. Son fils, selon elle, souffre de brûlures mineures à une oreille et à un bras.

« C’était un miracle »

Sa sœur, Alexandria Williams, qui doit donner naissance à son premier enfant lundi, est sortie de la maison par une fenêtre avec son ami. Elle s’est retrouvée pieds nus dans la neige.

C’était un miracle , affirme Mme Williams. Elle dit qu’elle ne voyait pas comment ils pouvaient s’en sortir vivants et qu’elle croyait qu’elle allait mourir. La fumée à elle seule était mortelle, souligne-t-elle. Elle avait de la difficulté à respirer et elle était au bord de la panique. Mais son ami, ajoute-t-elle, l’a aidée à sortir.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Alexandria Williams et son ami ont échappé à l'incendie en sautant par une fenêtre. Ils attendent leur premier enfant dans quelques jours. Photo : Radio-Canada / Steve Bruce

La famille a alerté les voisins. Les pompiers sont arrivés rapidement sur les lieux. Quelques membres de la famille ont subi un examen à l’hôpital pour des blessures et des brûlures mineures et pour avoir inhalé de la fumée. Tout le monde se porte bien, selon la famille.

Ils ont passé le reste de la nuit chez la mère de Latoya Martin, qui habite à proximité.

La cause de l’incendie n’est pas encore déterminée.

De l'aide pour la famille

Des bénévoles de la Croix-Rouge canadienne aident les 11 membres de la famille avec du logement temporaire et divers produits essentiels. La famille n’avait pas d’assurance locataire.

Christie Young dit être reconnaissant pour l’aide reçue de la communauté et qu’il qualifie de merveilleuse. Il souligne que la famille a perdu ses passeports et ses permis de travail.

La famille originaire des Bahamas s’est établie à l’Île-du-Prince-Édouard en 2019. Mme Martin travaille comme cuisinière dans un foyer de soins communautaire et elle suit des cours au Collège Holland. Son mari est un travailleur de métiers.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La cause de l'incendie est indéterminée pour le moment. Photo : Radio-Canada / Steve Bruce

La propriétaire de la maison, Kathrina Mugford, habite non loin. Elle dit que sa mère vivait dans cette maison jusqu’à son décès survenu il y a deux ans. Toujours sous le choc de l’incendie, elle dit croire que sa mère veillait sur cette famille cette nuit-là.