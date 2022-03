La peine maximale de 7 ans de prison contre le jeune meurtrier de Hamilton

Le mineur, qu'on ne peut nommer à cause de la loi sur les jeunes contrevenants, a plaidé coupable l'automne dernier à une accusation de meurtre non prémédité.

La victime et l'accusé, qui ne se connaissaient pas, avaient 14 ans à l'époque.

Le jeune meurtrier est condamné à la peine maximale infligée aux jeunes contrevenants coupables de meurtre non prémédité.

Il sera transféré à l'institution Sprucedale à Simcoe pour les quatre premières années de sa peine, qu'il terminera ensuite dans la communauté sous haute supervision.

Il devra remettre des échantillons de son ADN et il ne pourra jamais posséder d'armes à feu de sa vie.

Dans sa sentence, le juge a retenu de nombreux facteurs aggravants, comme la nature et la lâcheté du meurtre, sa fuite et sa tentative de se débarrasser du poignard et son comportement violent à l'école.

Le magistrat a également tenu compte de quelques facteurs atténuants, comme l'admission de culpabilité de l'assassin et ses remords.

Lors de la sentence, une amie de la mère de la victime a laissé éclater ses larmes dans le prétoire lors de l'audience virtuelle.

Des centaines de personnes avaient assisté le soir du 9 octobre à un rassemblement à la mémoire de la victime. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

L'adolescent a été poignardé en plein jour à la sortie de l'école secondaire Winston Churchill le 7 octobre 2019.

Il est mort dans les bras de sa mère, qui avait été appelée au sujet d'une bagarre entre son fils et un groupe de jeunes qui lui avaient volé sa bicyclette quelques jours plus tôt.

Sa famille a toujours dit qu'il était le souffre-douleur de son école.

L'audience sur la détermination de la peine du jeune assassin a donné lieu à des scènes émouvantes dans le prétoire.

La Couronne obtient ainsi le châtiment qu'elle réclamait à l'issue de l'audience le mois dernier.

La sentence devait être rendue le 28 avril, mais le magistrat a accepté de devancer le prononcé de sa décision.

La famille de la victime était revenue sur sa décision de nommer l'adolescent dans les médias. L'interdit de publication que le magistrat avait rétabli sur son identité s'étend par ailleurs aux membres de la famille de la victime pour éviter de l'identifier.

