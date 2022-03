Un inspecteur rigoureux, bête noire de certains courtiers immobiliers

Au printemps 2020, en prévision de l’inspection préachat de leur future maison de campagne, à Saint-Adelphe, un village situé près de Saint-Tite, Allison Bernier et Stéphanie Boissinot retiennent les services de Michel Pelletier, un inspecteur en bâtiment réputé pour ses rapports détaillés.

Le couple va découvrir plus tard que cet inspecteur est redouté par certains courtiers immobiliers de la région. Partout où je suis capable de mettre mon nez, je vais mettre mon nez , lance Michel Pelletier, président d'Inspection SM Pelletier, une entreprise de la Mauricie. Je veux sortir un bilan de santé du bâtiment pour que l'acheteur, qui est mon client, soit capable d'avoir une idée globale du bâtiment.

Les deux femmes dans la vingtaine rêvent d'acheter leur première maison. Comme elles sont propriétaires de deux chevaux et de quatre chiens, la maison de Saint-Adelphe, isolée des voisins, est l’endroit rêvé pour elles et leurs animaux. On est tombées en amour solide! soupire Allison Bernier. C'était vraiment ce qu'on cherchait, une vieille maison canadienne.

Sa conjointe, Stéphanie Boissinot, habile de ses mains, est une nouvelle employée du Festival western de Saint-Tite. Ici, c'est le paradis. Tu attelles ton cheval, tu pars, tu te casses pas la tête. C'est vraiment ce qu'on voulait.

Mais le courtier immobilier du vendeur, Pascal Charland, de l’agence RE/MAX de Francheville, située à Trois-Rivières, a des réserves à l'endroit de leur inspecteur, Michel Pelletier.

Il dit : "C'est votre choix, mais personnellement, les courtiers, on n'a pas vraiment de bons commentaires avec cet inspecteur-là", se rappelle Stéphanie Boissinot. Il va vous trouver des problèmes à n'en plus finir, [du genre] cette maison est juste bonne à mettre à terre.

Ce qu'elles ignorent à ce moment-là, c’est que la maison convoitée avait été inspectée neuf mois plus tôt par nul autre que Michel Pelletier. Son inspection avait duré quatre heures. Son rapport de 100 pages fait état de multiples problèmes.

Désastreux , c'est le mot que Michel Pelletier a choisi pour nous décrire l'état de la maison. D’ailleurs, à la lecture de son rapport, sa cliente avait retiré son offre d’achat. C’est pour cette raison que la maison a été remise en vente pour aboutir entre les mains des deux jeunes filles.

Fausse déclaration du vendeur

Si le couple n’a pas été informé de l’existence du rapport de M. Pelletier, c’est que le vendeur n’a pas corrigé sa déclaration obligatoire lorsqu’il la leur a remise. Sur cette déclaration obligatoire qui a été remise au couple en mai 2020, à la question À votre connaissance, y a-t-il ou y a-t-il déjà eu un ou des rapports d’inspection sur l’immeuble? , le vendeur a coché non. Comme Michel Pelletier avait inspecté la maison neuf mois plus tôt, il aurait dû corriger sa déclaration et cocher oui. Voilà pourquoi le couple ignorait l’existence de son rapport.

Là-dessus, la présidente de l'agence, Anne Beaumier, reconnaît que le courtier a erré. Il aurait dû modifier la déclaration du vendeur. Toutefois, il leur a présenté le rapport d'inspection, il ne leur a pas caché le rapport d'inspection.

Le couple nie avoir eu en main le rapport de M. Pelletier. On ne s'est pas fait dire qu'il y avait eu d'autres rapports d'inspection de cette maison-là , affirme Stéphanie Boissinot.

Les règles de l’Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) sont claires à ce sujet. Ça fait partie des obligations du vendeur et du courtier de conseiller son vendeur, de fournir une déclaration qui soit complète et qui soit véridique, incluant l'existence d'un rapport d'expertise antérieur , rappelle Caroline Champagne, vice-présidente de l’organisme dont le mandat est d’encadrer le travail des courtiers immobiliers et de protéger le public.

Qu'est-ce qui se trame? - Allison Bernier

Pour l'inspection, le couple a retenu les services d’un autre expert. Son inspection a duré moins de deux heures et son rapport ne contient que 50 pages, deux fois moins que celui de M. Pelletier. Par le plus grand des hasards, le couple a croisé le chemin de l’ancienne cliente de Michel Pelletier, celle qui avait retiré son offre d’achat.

Elle dit : "On l'a déjà visitée, cette maison-là… Vous êtes courageuses, vu le rapport d'inspection." Courageuses? , se souvient Stéphanie. Un moment d’inquiétude les a alors traversées. On se regardait, pis on était comme : qu'est-ce qui se trame? , dit Allison. Cette ancienne cliente de Michel Pelletier leur a ensuite confié son rapport d’inspection.

Si le rapport du couple montrait de graves défaillances, celui de Michel Pelletier était plus détaillé. Dans notre rapport qu’on a fait faire en 2020, il est marqué : toiture en métal, état satisfaisant , commente Allison, qui a comparé les deux rapports. L'inspecteur a pris une seule photo de notre toiture sans monter dessus. Quand on regarde le rapport de Michel Pelletier, lui est monté sur la toiture et il a pris plusieurs photos. Il a montré qu’il y a des trous sur la tôle.

Le couple a payé cette maison 137 500 $.

« Je ne suis pas prête à dire qu'on ne l'aurait pas prise. Mais on ne l'aurait pas prise à ce prix-là. » — Une citation de Stéphanie Boissinot

Pas un cas isolé

Le courtier immobilier a refusé de nous accorder une entrevue. Il nous a dirigés vers Anne Beaumier, présidente de l’agence RE/MAX de Francheville, située à Trois-Rivières. Nous lui avons d'abord demandé de réagir au fait que son courtier ait tenté de dissuader le couple de faire inspecter la maison par Michel Pelletier. C'est difficile pour moi de commenter parce que c'est une information à laquelle je n'ai pas été mise au courant , nous a déclaré Anne Beaumier, présidente. Elle s’est dite étonnée d'un tel comportement. Certainement que je suis surprise.

Elle devrait pourtant savoir que ce n’est pas un cas isolé. Un autre courtier de cette même agence, Louis Levasseur, a d'ailleurs reçu en 2019 un avertissement de l’Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) pour avoir manqué à ses obligations déontologiques en s’opposant aux choix des acheteurs qui avaient retenu [les services de Michel Pelletier] pour effectuer l’inspection d’un bâtiment .

Ce bâtiment, c’était un appartement dans un immeuble en copropriété que Marie-Hélaine Fallu convoitait. Le message du courtier du vendeur était très clair. Pas question de faire inspecter le condo par Michel Pelletier. S'il n'y avait pas un autre inspecteur que monsieur Pelletier, que je proposais, l'offre allait être annulée , se souvient Marie-Hélaine Fallu. Son père, qui a acheté plusieurs maisons au cours de sa vie, n'en croyait pas ses oreilles. Jamais vu ça nulle part , se rappelle Guy Fallu. Il a donc téléphoné au courtier de sa fille. Son courtier m'a dit : "Si tu persistes à vouloir cet inspecteur-là, l'autre courtier va refuser l'offre d'achat, il va la retirer".

La liste noire

Michel Pelletier espérait que l'avertissement servirait de leçon aux autres courtiers. En vain. Un couple lui a rapporté les réticences d’une autre courtière de la même agence, Kim Ébacher. Exaspéré par les propos de cette courtière, le couple a enregistré une partie de la conversation téléphonique à son insu.

Dans cette conversation, la courtière déplore le fait que l'inspecteur lui ait fait perdre deux ventes en deux semaines : Je suis désolée, mais quand j'entends son nom, mes oreilles me frisent. Il est réputé. Les courtiers, on le connaît. Il est très alarmiste. La courtière a finalement accepté que Michel Pelletier procède à l’inspection, mais à contrecœur.

Michel Pelletier estime qu’il est l’objet d’un boycottage de la part des courtiers. Un client me l’a dit : "Tu es sur la blacklist, Michel, sur la liste noire. La présidente de l'agence nie l'existence d’une telle liste. Il n'y a pas de liste noire, aucune liste noire dans notre agence. Aucune.

Elle n’a jamais entendu parler d’une entente entre courtiers pour éviter que Michel Pelletier inspecte leurs propriétés à vendre. Ce n'est pas une chose que j'ai entendue dans mon agence , nous dit Anne Beaumier.

Un cul-de-sac

Incapables d’emprunter davantage pour réparer leur maison, redoutant les frais d’avocats qu’entraînerait une poursuite civile, Allison et Stéphanie se trouvent dans un cul-de-sac. Le couple a porté plainte contre leur courtier à l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, l’OACIQ.

Elles pourraient aussi s'adresser au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du courtage immobilier du Québec, si elles se qualifient. Ce fonds a pour responsabilité de verser une indemnité pour la perte qui résulte d’une faute, d'une erreur ou d’une omission d’un courtier immobilier. Mais pour avoir droit à une indemnité, les réclamants doivent satisfaire trois critères. Il doit y avoir une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. La perte financière doit avoir été causée par l’erreur involontaire du courtier (voir les détails  (Nouvelle fenêtre) ).

Quant à Michel Pelletier, il a lui aussi porté plainte à l'organisme. Il réserve ses droits en vue d’une éventuelle poursuite contre l’agence pour perte de revenus.

C'est choquant, dit-il. Ces gens-là n'ont pas pu prendre mes services parce que pour eux, les courtiers, j'en fais trop, je nuis à la transaction. Le résultat de tout ça, deux jeunes filles sont dans la merde.