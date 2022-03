La doyenne de l’école des infirmières de l’U de S prend au sérieux le vote de défiance

En poste depuis près de 6 mois, Solena Richter indique prendre au sérieux la situation et veut mettre en place diverses mesures pour contribuer à l’avancement de la Faculté.

« Nous créons des espaces où les membres du Collège peuvent être écoutés. » — Une citation de Solena Richter, doyenne du Collège des infirmières de l’Université de la Saskatchewan

Elle est donc certaine que le Collège réussira à trouver des solutions aux nombreuses préoccupations soulevées par les membres du corps professoral.

Ceux-ci s’inquiètent particulièrement de la fermeture du campus à Regina, de l'augmentation de leur charge de travail et du manque d'enseignants. De plus, ils déplorent la réduction des ressources et du temps alloué aux cours cliniques et la hausse du nombre d’étudiants par classe.

De son côté, la vice-rectrice du Collège des sciences infirmières, Airini (son seul nom utilisé), dit travailler en collaboration avec la doyenne pour s’assurer que l’ensemble de la direction s’implique dans la réponse aux préoccupations soulevées par les membres du Collège.

Comme piste de solution, elle entend communiquer plus régulièrement par e truchement du conseil consultatif et les réunions avec les représentants des étudiants. D’ailleurs, Airini précise que la doyenne a bel et bien plaidé pour des ressources supplémentaires.

Je m’engage sérieusement à entendre les préoccupations et à prendre des mesures avec la direction , souligne-t-elle.

