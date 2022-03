Le Saguenay-Lac-Saint-Jean en attente d’une autre tempête

La trajectoire de ce nouveau système n’est pas encore précise, mais elle n’épargnera pas la région. Environnement Canada a d’ailleurs émis un avertissement de tempête hivernale pour le Bas-Saguenay ainsi que pour Saguenay et ses environs. Des accumulations entre 20 et 35 centimètres de neige sont attendues dans ces secteurs entre samedi et dimanche matin. De plus, de fortes rafales nuiront à la visibilité à partir de samedi soir.

Selon le fondateur de Météo Chicoutimi, Jimmy Desbiens, le Lac-Saint-Jean devrait recevoir tout au plus 15 centimètres de neige.

Cette scène d'hiver risque d'être répandue ce week-end. Photo : Radio-Canada

M. Desbiens prévoit que les premiers flocons commenceront à tomber sur la région vendredi soir. Le tout s’intensifiera au cours de la nuit.

« La période propice où les accumulations seront les plus importantes, c’est entre la nuit prochaine et samedi en milieu d’après-midi. Après, ça va diminuer d’intensité. » — Une citation de Jimmy Desbiens, fondateur, Météo Chicoutimi

Il rappelle que le Saguenay-Lac-Saint-Jean a déjà reçu en moyenne 50 cm de neige seulement dans les dix premiers jours de mars, alors qu’habituellement, il s’agit de l’accumulation totale reçue pendant tout le mois.