Trois arrestations en lien avec le trafic de stupéfiants à Sherbrooke

Le Service de police de Sherbrooke rapporte trois arrestations dans la nuit de jeudi à vendredi pour possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic.

Les patrouilleurs de Sherbrooke ont intercepté un véhicule vers 1h du matin, car le propriétaire avait un permis de conduire sanctionné.

À bord de la voiture, les policiers ont notamment saisi une bouteille contenant du GHB, plus de 1600 comprimés de méthamphétamine et d'hydromorphone, un dérivé de la morphine, ainsi que du cannabis, des champignons magiques et des cellulaires.

Le suspect de 25 ans, connu des policiers, sera accusé de voies de fait sur les policiers, a indiqué le Service de police de Sherbrooke par voie de communiqué. Pendant l'intervention des autorités, l'homme aurait poussé un policier.

L'enquête dans ce dossier se poursuit.