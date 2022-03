Une autre tempête hivernale s’abattra sur l’Est-du-Québec

Il faudra à nouveau sortir les pelles en fin de semaine dans l'Est-du-Québec. De fortes précipitations de neige sont attendues samedi et dimanche, alors qu'une dépression en provenance du Texas touchera nos régions.

Selon Environnement Canada, jusqu'à 35 centimètres de neige tomberont au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et sur la Côte-Nord. Des avertissements de tempête hivernale ont été émis pour la majorité des secteurs, sauf pour la pointe de la péninsule gaspésienne, où seulement cinq centimètres de neige sont attendus.

Aux Îles-de-la-Madeleine, les précipitations devraient tomber sous forme de pluie.

La tempête s'amorcera samedi et se poursuivra jusqu'à dimanche midi. Les vents forts combinés aux précipitations rendront les déplacements difficiles. La visibilité pourrait devenir presque nulle par endroits en raison de la forte neige et de la poudrerie. Les conditions météorologiques s'amélioreront graduellement dimanche.

Dans certains secteurs, comme Gaspé, New Carlisle, Blanc-Sablon et Natashquan, les précipitations de neige risquent de se changer en pluie samedi après-midi, alors que les températures monteront au-dessus du point de congélation.

Annulations

En raison des conditions météorologiques attendues, certains transporteurs ont déjà annoncé l'annulation de leurs activités. C'est le cas du transporteur Orléans Express qui annule ses départs entre Québec, Rimouski et Gaspé samedi et dimanche.

De son côté, le Réseau du sport étudiant de l'Est-du-Québec annule toutes les compétitions sportives qui étaient prévues sur son territoire pendant la fin de semaine afin d'assurer la sécurité des jeunes athlètes.

Les déplacements seront perturbés par une tempête hivernale en fin de semaine dans l'Est-du-Québec (archives). Photo : Radio-Canada / Sean Kavanagh

ll s'agit de la deuxième importante bordée de neige que l'Est-du-Québec reçoit depuis le début du mois de mars.

En février dernier, plusieurs secteurs ont reçu plus du double des précipitations de neige normalement enregistrées pour ce mois. C'est le cas pour Mont-Joli et Gaspé, qui ont reçu respectivement 114 et 119 centimètres de neige pendant le mois de février.