Le plus gros conseil scolaire en Ontario veut garder le masque plus longtemps

Le Conseil scolaire public anglais de Toronto (TDSB) demande à la province de lui permettre de maintenir plus longtemps dans ses écoles l'obligation de porter le masque.

Le gouvernement Ford a annoncé mercredi que le couvre-visage ne serait plus exigé à compter du 21 mars, soit au retour de la semaine de relâche, dans les écoles, ainsi que dans la majorité des lieux publics.

Toutefois, nombre d'experts et les hôpitaux pour enfants de l'Ontario affirment qu'il est trop tôt pour enlever le masque.

Les conseillers scolaires du conseil scolaire public anglais de Toronto TDSB avaient organisé une réunion extraordinaire à ce sujet jeudi soir. Ils ont décidé d'envoyer une lettre au médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore, au ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, et au bureau de santé publique de Toronto, notamment, afin de demander un délai supplémentaire avant l'abandon du masque et d'autres mesures comme la bulle-classe et le dépistage quotidien des symptômes.

Si notre requête est approuvée, il pourrait y avoir des changements aux mesures contre la COVID-19 et aux échéanciers , indique le Conseil sur Twitter.

Sinon, les élèves du conseil scolaire public anglais de Toronto TDSB ne seront plus tenus de porter le masque à l'école à compter du 21 mars, comme dans le reste de la province.

Le ministre de l'Éducation se défend

Le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, indique que le Dr Moore devra approuver toute dérogation aux nouvelles politiques provinciales, rendant la requête du Conseil public anglais de Toronto un geste plus symbolique qu'à portée réelle.

Le ministre Lecce défend la date du 21 mars pour la levée du masque, disant que la Saskatchewan et l'Alberta l'ont déjà fait. Au Québec, le masque n'est plus obligatoire en classe, mais doit être porté dans les corridors à l'école.

Plusieurs experts, parents et éducateurs en Ontario pressent le gouvernement Ford d'attendre au moins deux semaines après la relâche avant d'abandonner le masque, citant les déplacements et rassemblements qui ont lieu généralement durant cette semaine de vacances, qui peuvent accroître le risque de transmission du virus.

Je dirais que, d'après ce que nous savons aujourd'hui, nous sommes en fait l'une des provinces les plus prudentes , a répondu le ministre Lecce jeudi.

Il note que le port du masque devient un choix individuel et rappelle que la province a fourni des purificateurs d'air Hepa aux écoles.