Il faudra continuer à porter des masques dans les autobus de Transit Windsor

La province a annoncé mercredi qu'elle mettait fin à la plupart des mandats relatifs aux masques le 21 mars, et qu'elle mettrait fin aux restrictions COVID-19 restantes d'ici la fin du mois d’avril.

La province a déclaré qu'elle maintiendrait l'obligation de porter un masque dans les transports publics au-delà du 21 mars.

Elle ne l’aurait pas fait que cela n’aurait rien changé pour Transit Windsor qui n'est pas réglementé par la province, selon Tyson Cragg, directeur de Transit Windsor.

Transit Windsor est réglementé par le gouvernement fédéral et, à ce titre, nous sommes soumis aux règles fédérales relatives aux masques et à la COVID , explique-t-il.

« À ce stade, le gouvernement fédéral n'a pas indiqué qu'il annulait l'exigence de porter le masque pour les transporteurs sous réglementation fédérale. » — Une citation de Tyson Cragg, directeur de Transit Windsor

La province a déclaré qu'elle exigera des masques dans les transports en commun jusqu'au 27 avril, date à laquelle toutes les mesures COVID-19 restantes en Ontario prendront fin.

Pour M. Cragg l’obligation de porter le masque pour Transit Windsor restera en place jusqu'à nouvel ordre .

Tyson Cragg souhaite que la prudence soit priorisée. Photo : Aastha Shetty/CBC

Il affirme que bien que la mesure provinciale soit positive , la prudence doit rester de mise.

Nous allons continuer à essayer d'offrir le plus de services possible pour nous assurer que vous pouvez vous rendre d'un endroit à l'autre avec Transit Windsor, et le faire en toute sécurité.

« Je tiens à rassurer les gens que le transport en commun est un endroit sûr. » — Une citation de Tyson Cragg, directeur de Transit Windsor

Selon M. Cragg, bien que le nombre d'usagers ait chuté pendant la pandémie, leur nombre augmente lentement.

En ce moment, Transit Windsor enregistre des taux de fréquentation d'environ 50 à 60 % de ce qu'ils étaient avant la pandémie.

Le retour à un service complet ne se fera pas avant septembre, simplement parce qu'une grande partie de notre clientèle est composée d'étudiants et que nous avons besoin que les collèges et l'université soient de nouveau fréquentés au maximum de sa capacité , explique-t-il.

« Notre objectif actuel est donc de mettre en place un service complet, à 100 % pour septembre. » — Une citation de Tyson Cragg, directeur de Transit Windsor

La levée des restrictions provinciales interviendra plus de deux ans après le début de la pandémie.

Le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Kieran Moore, a annoncé de nouveaux changements mercredi.

Nous apprenons maintenant à vivre avec la COVID-19 et à la gérer à long terme. [...] Cela nécessite de passer à une réponse plus équilibrée à la pandémie , a-t-il indiqué.