Le grand retour du bal des finissants applaudi par les élèves

Ces élèves pourront finalement planifier un bal accompagné, sans masque et sans distanciation.

Après deux ans d’absence dans sa formule traditionnelle, cette étape de la fin du secondaire sera de retour le 21 juin.

Un bal comme avant

Pour Noémie Sirois, élève de 5e secondaire au Salésien, cette tradition signifie beaucoup. Ça nous permet de boucler notre secondaire et on peut passer du temps avec notre famille et avoir du plaisir , dit-elle.

Depuis le début de l'année, le doute persistait. La question du bal revenait constamment dans les discussions.

La responsable du bal des finissants de cette école secondaire de Sherbrooke, Sarah Elmir, rappelle que la pandémie a été difficile pour les élèves. Ils me demandaient souvent depuis le début de l’année, la seule chose que l'on veut c’est d'avoir un bal. Ils veulent pouvoir clôturer leurs cinq années , explique-t-elle.

Inoccupées depuis deux ans pour ce type d'événements, les salles de bal comme celle de l'Hôtel Chéribourg à Orford pourront accueillir à nouveau les élèves du secondaire.

Les annulations ont été nombreuses au cours des derniers mois en raison de la COVID-19.

« Maintenant, on peut les faire. On se prépare à engager le staff nécessaire. » — Une citation de Justine Laporte, directrice des opérations à l'Hôtel Chéribourg

Alors qu'un retour à la normale est annoncé, les finissants peuvent désormais préparer une soirée à leur image.