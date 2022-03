Le restaurant La Terraza ravagé par les flammes à Gatineau

Selon les informations les plus récentes du Service de sécurité incendie de Gatineau, les pompiers sont toujours sur place pour combattre le brasier qui n'est pas maîtrisé.

L'incendie a commencé au restaurant La Terraza, au 111 rue Bellehumeur, avant de rapidement se propager à la toiture du commerce et à l'entrée principale de l'hôtel Quality Inn, indique le Service de sécurité incendie de Gatineau, dans son plus récent communiqué, publié vendredi, vers 11h.

Les pompiers ont été appelés vers 5h30, vendredi matin. Photo : Radio-Canada / Gabriel Le Marquand Perreault

Les pompiers ont été alertés vers 5h30, vendredi matin.

C’est un passant qui a avisé les policiers. Il a vu le feu dans le toit. Le système d’alarme ne s’est pas déclenché parce que la fumée était au-dessus des détecteurs de fumée. Il y a eu une trentaine de personnes qui ont été évacuées, mais il n’y a pas eu de blessés , a expliqué Philippe L’Espérance, chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Gatineau, sur les lieux de l'incendie.

Le chef intérimaire du SIIG de Gatineau, Philippe L’Espérance Photo : Radio-Canada / Gabriel Le Marquand Perreault

L'hôtel Quality Inn comptait 33 chambres occupées sur 116.

Je me réveillais pour le travail quand j’ai entendu les sirènes et tout ça , raconte un client rencontré sur place, tôt vendredi matin. La police est venue, les pompiers aussi, ils nous ont demandé de partir. On a pris toutes nos affaires et on a quitté. Je suis content qu’ils soient intervenus.

Les pompiers sont toujours sur place pour maîtriser le brasier. Photo : Radio-Canada / Patrick Louiseize

Dans le gym d'à côté, les clients ont également dû quitter les lieux, assure un employé qui venait de terminer son travail.

C’est un client qui entrait qui m’a dit que l’hôtel à côté était en feu. On est allé voir et on a évacué. Mais le gym n’a pas été touché , témoigne Maxime Lafontaine, qui travaille au comptoir du gym, de nuit.

Une information que confirme M. L’Espérance.

Une perte totale

Le restaurant La Terraza est une perte totale, précisent les pompiers qui n'ont pas encore estimé les dégâts.

La directrice générale de l'hôtel - dont le restaurant fait partie également - Nicole de Sampaio, évalue les pertes à des millions, même si elle ajoute que ce sera à l'assurance de les évaluer.

J’espère que [les bureaux de] l’administration n’ont pas été touchés, car tous nos documents sont là-dedans , a-t-elle commenté.

La directrice générale de l'hôtel Quality Inn à Gatineau, Nicole de Sampaio Photo : Radio-Canada / Gabriel Le Marquand Perreault

Soulagée que personne n'ait été blessé, elle précise que les chambres n'ont pas été touchées. Mais les dégâts sont bien réels et elle doit désormais gérer les annulations.

Je trouve ça triste, tous les gens qui étaient dans l’hôtel, ceux qui s’en venaient en fin de semaine, pour du hockey notamment. La semaine prochaine, il y avait un congrès… C’est fou!

Durant la COVID-19, l'hôtel Quality Inn de Gatineau a été transformé afin d’accueillir des patients. Il n'en restait plus aucun présent, a toutefois précisé Mme de Sampaio.

La rue Bellehumeur est fermée entre le boulevard Maloney et la rue de la Savane, tout comme la rue Lamarche entre Bellehumeur et Robinson.

Avec les informations de Gabriel Le Marquand Perreault et Claudine Richard