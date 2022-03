Cryptomonnaies : une entreprise camerounaise suspectée de fraude divise la diaspora

Des institutions canadiennes et africaines de réglementation financière ont par ailleurs lancé des alertes aux représentations frauduleuses visant Global Investissement Trading GIT et la promotion du site Liyeplimal, qui héberge une cryptomonnaie appelée limocoin.

Global Investment Trading promet des rendements hebdomadaires allant de 2 à 37 % de profits, qui seraient garantis en fonction des plans d’investissement choisis et tirés de la négociation de cryptomonnaies sur le site Web Liyeplimal.net.

Sabine Ntsama affirme y avoir investi 146 000 $ dans l’achat de packs (plans d'investissement) Liyeplimal. Une somme qu’elle ne peut plus récupérer parce que d’abord, il lui a été impossible d’effectuer les retraits promis par la compagnie. Depuis décembre, personne ne peut plus rien. L’onglet retrait n’apparaît plus , dit-elle.

Ensuite, son compte a été suspendu, après qu’elle eut dénoncé des irrégularités du système et relayé sur les réseaux sociaux les alertes des instances de régulation financière canadiennes telles que l’Autorité des marchés financiers du Québec, lancées contre Liyeplimal.

« Je me suis fait avoir parce qu’ils ont utilisé un système de marketing de réseaux. Ce sont les personnes en qui vous avez confiance qui vous approchent. » — Une citation de Sabine Ntsama, résidente de Montréal

Mme Ntsama affirme avoir également été exclue des groupes créés sur l'application de messagerie WhatsApp par des mentors, qui sont également des investisseurs ayant un contact direct avec la compagnie et qui promeuvent l’achat des packs sur Liyeplimal. Elle affirme avoir subi des menaces et de l’intimidation parce qu’elle dénonce la situation.

Sabine Ntsama vit dans la région de Montérégie au Québec. Photo : Sabine Ntsama

Mme Ntsama a déposé une plainte auprès de plusieurs instances gouvernementales telles que l’Autorité des marchés financiers du Québec et le Service de police de Longueuil pour complicité de fraude et d’arnaque contre ceux qu’elle identifie comme étant les responsables de près ou de loin de la vente des cryptoactifs sur Liyeplimal.

La police de Longueuil ne veut pas confirmer ni infirmer si une enquête est en cours en raison de la confidentialité des plaignants.

En Ontario, d’autres personnes se disant victimes de fraude à l’investissement par la compagnie Global Investment Trading ont refusé de participer à ce reportage sans anonymat.

L'entreprise n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue par courriel.

Richard Engoulou vit à Toronto. Il fait partie des investisseurs de la plateforme de cryptoactifs Liyeplimal. Il reconnaît avoir organisé des rencontres entre des investisseurs et la compagnie Global Investissement Trading GIT lorsqu’un grand nombre de gens ont commencé à s’y intéresser. Chaque fois qu’il y a eu quelque chose, j’étais celui-là qui demandait à la compagnie de venir parler à notre communauté [d’investisseurs] , explique-t-il.

M. Engoulou explique que le fait qu'il se soit engagé à aider la communauté d'investisseurs de Liyeplimal a causé un quiproquo, si bien que certains souscripteurs de Liyeplimal croient qu’il représente la compagnie au Canada. Il n’y a pas de bureau de Liyeplimal au Canada , dit-il.

Le Torontois ajoute que son but était d’aider. Je m’y connais un peu en cryptomonnaie, puisque Liyeplimal parlait de cryptomonnaies et de blockchain, c’est dans ce cadre-là que j’ai commencé à éduquer la communauté.

Pour investir dans la plateforme, il faut souscrire sous l’égide d’un mentor et verser un montant à l'achat de packs de jetons numériques. Dans la chaîne de détenteurs de packs, plus la somme investie est élevée, plus le premier mentor reçoit des bénéfices ou monte en grade, comme dans une pyramide. Au Canada, la vente pyramidale ou en palier est interdite selon le Bureau de la concurrence du Canada.

« Je suis entré sous quelqu’un. Chaque fois que quelqu’un vous parle de l’opportunité, vous avez le choix d’entrer ou de ne pas entrer. » — Une citation de Richard Engoulou, résident de Toronto

Les escroqueries à l'investissement sont celles qui ont été le plus signalées en 2021, en ce qui concerne les pertes en dollars. Les victimes d'escroqueries à l'investissement ont déclaré au Centre Antifraude du Canada CAFC une perte totale de 163,9 millions de dollars. Dans la plupart des cas, les possibilités d'investissement offrent des rendements supérieurs à la normale, ou à la réalité monétaire, ce qui fait que les investisseurs perdent souvent la majeure partie, voire la totalité, de leur argent. Source : Centre Antifraude du Canada

Liyeplimal sous le radar des autorités canadiennes en valeurs mobilières

Liyeplimal figure sur la liste des alertes aux investisseurs des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

L’été dernier, l’Autorité des marchés financiers du Québec (AMF) ainsi que la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique ont émis une alerte aux représentations frauduleuses aux consommateurs concernant Global Investment Trading et les investissements sur son site Liyeplimal.

Les deux institutions avertissent les résidents canadiens que la compagnie fait des représentations frauduleuses et n’a pas le droit d’agir à titre de courtier ou de conseiller en valeurs mobilières ou dérivés dans leur province respective .

De même, la Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale annonce que Global Investment Trading GIT fait partie d’une liste de sociétés qui font des campagnes frauduleuses de collecte de fonds du public et de placements .

Sylvain Théberge, directeur des relations médias à l’Autorité des marchés financiers du Québec, affirme que le régulateur est fort préoccupé. On est même atterré par la multiplication de ces plateformes frauduleuses et de l’intérêt que plusieurs personnes y portent avant même de s’informer convenablement.

M. Théberge explique que la stratégie employée par les plateformes frauduleuses vise à appâter les investisseurs par un discours qui portent ces derniers à croire qu’ils sont privilégiés d’en faire partie. C’est visiblement le nouveau terrain de prédilection des fraudeurs (...) avec des courriels frauduleux, des approches mensongères , dit-il.

« Vous mettez un petit montant entre 600 et 400 dollars. Et là, ça fonctionne. On vous montre des graphiques. Soudainement, on vous dit maintenant on va passer à une autre étape [...] Vous souhaitez faire de l’argent? Alors, il faut mettre des montants supplémentaires. » — Une citation de Sylvain Théberge, directeur des relations médias et affaires publiques à l’AMF

Pour M. Théberge, la tâche des régulateurs financiers s’annonce ardue et nécessite la dénonciation des victimes. Selon ses dires, il est extrêmement difficile, voire complexe de retracer l’argent investi sur une plateforme de cryptoactifs frauduleuse. En une fraction de seconde, votre argent peut être rendu à l’autre bout du monde .

« On fait de la cybersurveillance. On intervient sur les marchés. Croire que le régulateur peut tout voir, tout arrêter c’est une fausse sécurité et ça ne correspond pas à la réalité. Donc, on a besoin de dénonciations pour couvrir un dossier et pouvoir intervenir. » — Une citation de Sylvain Théberge

La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario ainsi que l’Autorité des marchés financiers du Québec n’ont pas voulu préciser quelles actions seront menées contre les responsables de Global Investment Trading et ses collaborateurs parce que le processus reste confidentiel afin de protéger les personnes qui portent plainte.