Les divisions scolaires du Manitoba se préparent à la fin du port du masque

Dès le 15 mars, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les écoles au Manitoba, mais il sera toutefois recommandé dans les écoles de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) et de la Division scolaire Seven Oaks.

Peu importe la décision que l’on prend, il va y avoir deux camps. Mais on doit avancer et continuer en suivant les recommandations de la santé publique. On croit faire la bonne chose , explique le directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine DSFM , Alain Laberge, en entrevue au Téléjournal Manitoba.

La Division scolaire franco-manitobaine DSFM continuera à pratiquer la distanciation physique entre les individus, dans les salles de classe lorsque possible, à la cafétéria ou encore lors d’activités parascolaires.

Elle continuera d'encourager les gestes barrières comme le lavage des mains, notamment, pour protéger les élèves contre la COVID-19, qui circule encore au Manitoba.

M. Laberge indique également que les nettoyages de fond en comble des autobus et des salles de classe seront encore en vigueur.

Scénario semblable à Seven Oaks

Le directeur général adjoint de la Division scolaire de Seven Oaks, Matt Henderson, indique que la santé des élèves immunodéprimés primera.

Si on a un élève avec des problèmes de santé, on pourrait demander à l’élève de porter le masque et à ses collègues aussi. Il y aura des situations complexes et il faudra penser à des solutions uniques , a-t-il déclaré au micro de L’actuel.

Avec la tombée des restrictions sanitaires dans la province, M. Laberge souligne que le moment sera à la réconciliation alors que le port du masque a divisé au cours des deux dernières années .

Avec les informations de Patrick Foucault et de Jérémy Laniel