Langues officielles : « Ma boîte à outils est mieux garnie », dit le commissaire

D’une part, on retrouve certains mécanismes plus contraignants pour habiliter le commissaire à mieux faire son travail et d'autre part, on s'est penché sur des éléments importants pour le développement et l'épanouissement de nos communautés [de langues officielles en situation] minoritaire , dresse le commissaire Théberge, en entrevue à Radio-Canada.

Parmi les ajustements présentés par la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, le commissaire se voit notamment doter de la possibilité d’imposer des sanctions pécuniaires aux sociétés d'État du domaine des transports, actuelles ou anciennes, qui offrent des services aux voyageurs et qui communiquent avec eux.

« Je suis optimiste que j'aurais maintenant les outils nécessaires pour mieux faire mon travail. » — Une citation de Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles du Canada

Face aux manquements récurrents d’Air Canada, c’est un outil de plus pour mieux faire son travail, estime M. Théberge.

Après tant d'années de récidives, c'est le temps d'essayer autre chose , acquiesce le professeur à la faculté de droit de l'Université d’Ottawa et titulaire de la Chaire de recherche sur la francophonie canadienne en droits et enjeux linguistiques, François Larocque qui rappelle qu'actuellement, les pouvoirs du commissaire sont assez limités. C'est de faire des recommandations et des rapports et, si on ne met pas en œuvre les recommandations, de déposer le rapport à nouveau et ensuite, de le rendre public.

Élargir les sanctions?

Mais pour le politologue à l’Université Simon Fraser, à Vancouver, Rémi Léger, ces amendes ne sont qu’un petit pas puisqu'elles sont limitées à un maximum de 25 000 $ sans possibilité de les multiplier pour une même infraction.

Air Canada va payer son 25 000 $ une fois, et merci, bonjour! Ils n’entendront plus parler du commissaire , craint-il.

Rémi Léger, politologue à l’Université Simon Fraser, à Vancouver (archives) Photo : Radio-Canada

Le commissaire Théberge rétorque qu’il ne s’agit que d’une partie de sa boîte à outils et que celle-ci est certainement mieux garnie qu'elle ne l'était auparavant .

Il faut voir ces sanctions comme faisant partie d'une gradation des pouvoirs, c'est-à-dire qu’on peut conclure des ententes exécutoires, des ententes de conformité, qui, à mon avis, sont un outil encore plus important que les sanctions.

Il milite toutefois pour élargir la portée des amendes à d’autres acteurs du transport bien connus du commissariat, comme les services frontaliers.

Dans [le projet de loi], on utilise le mot transport et c'est un peu vague. [...] Je pense qu’on peut élargir son application à d'autres intervenants dans le monde du public voyageur.

Encore des améliorations à apporter

Pour M. Théberge, d’autres clarifications seront aussi nécessaires, comme le rôle précis que jouera le Conseil du Trésor.

Un avis que partage M. Léger, constatant que le rôle du Conseil du Trésor - dont plusieurs voudraient faire le seul responsable de l’application de la Loi - n’est que partiellement renforcé dans le projet de loi et que Patrimoine canadien continue d’avoir une grande influence.

« Il y a aussi des éléments qui restent à retravailler, et l'un d’eux, c’est le rôle du Conseil du trésor » — Une citation de Rémi Léger, politologue à l’Université Simon Fraser

M. Larocque constate lui aussi cette faiblesse et rappelle pourquoi il s’agit d’un enjeu important.

Patrimoine canadien est un ministère comme les autres, qui n’a pas vraiment de leviers particuliers pour inciter les autres ministères à en faire davantage. Le Conseil du Trésor a des pouvoirs [...] et des leviers qui lui sont propres [...] qui vont réussir, je pense, à mieux se faire comprendre et respecter par les autres ministères peut-être plus récalcitrants à la Loi sur les langues officielles.

Un danger qui demeure

L’absence de clauses linguistiques obligatoires dans les ententes entre les provinces et le fédéral est également un point manquant de la réforme de la Loi sur les langues officielles, ajoute le commissaire.

Il faut trouver un mécanisme pour s'assurer que dans les ententes fédérales-provinciales, il y ait une certaine reddition de compte, une certaine imputabilité , souligne-t-il, afin de garantir que les communautés francophones et anglophones en milieu minoritaire obtiennent leur juste part.

Sans obligations claires, on s'expose à des abus et à des manquements. Je ne vois pas d'empêchement juridique à ça. [...] En imposant une clause linguistique, les interlocuteurs fédéraux diraient : "on n'a pas le choix, c’est dans la Loi" , illustre M. Larocque. C'est pertinent au moment où l'Ontario et le [gouvernement] fédéral négocient enfin une entente sur la petite enfance.

C’est sa ville natale, Sturgeon Falls, et le combat mené pour une école de langue française qui ont donné la piqûre du droit linguistique à l’avocat François Larocque. Photo : Valérie Charbonneau/Université d’Ottawa

Un avis que partage Rémi Léger qui note aussi, dans le projet de loi, l’engagement du gouvernement à consulter les provinces et les territoires dans le cadre de ces ententes, notamment en tenant compte de la diversité des régimes linguistiques provinciaux et territoriaux .

Le [gouvernement] fédéral vient se lier les mains [...]. Je pense que c'est là parce que le gouvernement veut respecter le régime linguistique québécois qui affirme la place du français [...], pour dire : "on va faire attention quand on va appuyer la minorité anglophone". Mais cela va avoir des répercussions à l'échelle du pays. C’est dangereux.

En 2020-2021, les plaintes liées aux communications avec le public représentaient plus du tiers des plaintes reçues par le Commissariat aux langues officielles (archives). Photo : Radio-Canada

Autres améliorations ciblées par le commissaire : la partie de la Loi qui concerne la langue de travail dans la fonction publique fédérale et celle sur la communication avec les consommateurs et la prestation de services.

Il faut se rappeler que la majorité de nos plaintes traitent des communications avec le public , rappelle-t-il.

En 2020-2021, celles-ci représentaient plus du tiers des plaintes reçues par le Commissariat aux langues officielles, soit 693 sur un total de 1870 plaintes.

Un contexte favorable

S’il était voté en l’état, le projet de loi de Mme Petitpas Taylor serait tout de même un progrès, estime M. Larocque.

On serait certainement en meilleure position qu'on l'est actuellement , dit-il espérant toutefois que les améliorations demandées seront apportées par les parlementaires.

« Réviser une loi n'arrive pas tous les jours, il faut profiter de chaque occasion pour obtenir le meilleur résultat. » — Une citation de François Larocque, professeur à la faculté de droit de l'Université d’Ottawa

Bien d'accord pour dire que le projet de loi C-13 constitue une bonification par rapport à celui proposé en juin 2021 sur lequel il avait émis certaines réserves, M. Léger estime que le contexte est favorable à l'amélioration.

Un projet de loi n'est jamais parfait et je pense que dans ce cas-ci, il y a une belle occasion, du fait que le Parti libéral est minoritaire, de travailler sur le projet de loi en comité et de continuer à lui apporter des améliorations.

Reste qu’une fois adoptée, il faudra voir comment cette Loi sera utilisée, glisse le commissaire Théberge, qui espère que la volonté politique sera là.

Pour M. Larocque, le commissaire aura lui aussi une part de responsabilité.