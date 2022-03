Bromont amasse des fonds pour l’Ukraine

Ce geste émeut la résidente de Bromont d’origine Ukrainienne Nataliya Sarayeva.

J’ai ma mère, ma soeur, mes nièces, le mari de ma soeur, qui sont en Ukraine, plus vers l’est à Donbass, dans cette zone qu’ils appellent séparatiste, et j’ai des amis avec des enfants et des bébés à Kiev, qui est la capitale [...] À Kiev, j’ai des amis qui font la guerre. Je prends des nouvelles tous les jours, et c’est grâce à eux que je peux avoir des mises à jour des choses qu’on a besoin, avec quoi et comment on peut aider , souligne-t-elle.

Elle indique que les gens à qui elle a parlé en sol ukrainien ont surtout besoin d’argent, d'où l'idée d'organiser une levée de fonds.

« C’est une petite goutte, et plusieurs petites gouttes, c’est comme ça qu’on va réussir à aider. Tout le monde se sent impuissant, mais on veut faire quelque chose. Si ce geste concret [...] peut aider, c’est très rassurant. » — Une citation de Nataliya Sarayeva, résidente de Bromont originaire d’Ukraine

À Donbass, il y a des bombardements un peu partout. Les gens survivent et attendent que ça passe. Ils sont très courageux, mais il y a du risque partout , ajoute-t-elle.

Le drapeau ukrainien a été hissé à Bromont. Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

Ça ébranle la planète

Le maire de Bromont Louis Villeneuve dit avoir écouté les conseils de Nataliya Sarayeva dans les derniers jours. Au début, on pensait faire une levée de denrées, de vêtements et tout ça, mais ce dont ils ont vraiment besoin, c’est de l’argent , explique-t-il.

Dès vendredi, des messages pour expliquer au public comment faire des dons devraient être affichés sur les différentes plateformes de communication de la Ville.

« Pour moi, c’était très très important. Je suis tellement touché par ce qui se passe là, par la violence. Sérieusement, ça m’ébranle, et je ne suis pas tout seul, ça ébranle la planète. » — Une citation de Louis Villeneuve, maire de Bromont

Bromont ne fait pas partie des 14 villes désignées comme lieux de première installation par l’Union des municipalités. Louis Villeneuve dit toutefois être prêt à accueillir des réfugiés.