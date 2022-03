Intégration partielle du nouveau programme scolaire albertain cet automne

Le gouvernement albertain confirme aller de l’avant dans l’intégration de son nouveau programme scolaire pour les mathématiques, l’anglais et l’éducation physique en septembre. Ces modifications touchent aussi les écoles francophones.

Dès la prochaine rentrée scolaire, les nouveaux programmes en mathématiques ainsi qu'en arts et littératures de la langue anglaise seront enseignés de la maternelle à la troisième année.

Le nouveau programme d'éducation physique et bien-être le sera aussi de la maternelle à la sixième année.

La décision finale n'est pas encore prise en ce qui concerne les nouveaux programmes de français langue première et littérature, de français immersion et littérature ainsi que sciences et études sociales.

Ces matières sont encore à l’examen quant à leur intégration future.

Un groupe consultatif créé au début de l’année présentera en mai au ministère de l'Éducation, ses recommandations pour l’implantation de ces matières de la maternelle à la sixième année.

Nous prenons une approche mesurée et réfléchie pour intégrer ces nouvelles matières , a assuré la ministre de l’Éducation, Adriana Lagrange, lors d'une conférence de presse de jeudi.

La nouvelle mouture des mathématiques et de l’anglais pour les élèves de quatrième année et sixième année sera intégrée dès septembre 2023.

La ministre a indiqué vouloir mettre l’emphase sur l’enseignement de la numératie et de la littératie chez les plus jeunes en premier, car ce sont deux des matières clés avec lesquelles les jeunes ont des difficultés.

La ministre de l’Éducation a défendu sa décision d’aller de l’avant dans l’enseignement des mathématiques et de l’éducation physique dans les écoles francophones, malgré qu'aucun des conseils scolaires francophones de la province n’a voulu participer au projet pilote du programme scolaire.

« Ce n’est pas nécessaire pour implanter le programme scolaire », a fait savoir Adriana Lagrange. Elle a dénoté que 360 enseignants l’ont testé dans des classes de la province.

Elle a par ailleurs rappelé que son gouvernement a offert une subvention aux conseils scolaires francophones pour obtenir leur rétroaction spécifique par rapport au programme scolaire.

Aide pour la transition

La porte-parole du Nouveau Parti démocratique NPD en matière d'éducation, Sarah Hoffman, a partagé ses inquiétudes avec l’intégration d’une partie du nouveau programme scolaire albertain cet automne.

Ce [programme] n’est pas prêt ,a-t-elle tranché. Selon elle, il y aurait un manque de ressource offerte par le gouvernement pour aider les enseignants à se mettre à jour dans l’enseignement du nouveau programme scolaire.

Néanmoins, le gouvernement investira 194 millions de dollars sur trois ans afin d’outiller les enseignants à cette transition.

Il sera possible de consulter la version finale du programme scolaire pour les mathématiques et l’anglais de la maternelle à la troisième année et pour l’éducation physique de la maternelle à la sixième année en avril sur new.learnalberta.ca.  (Nouvelle fenêtre)

Environ 390 400 élèves et 37 100 enseignants seront touchés par cette modification au programme scolaire prévue dans quelques mois.