Les jeunes peuvent enfin vivre leur bal de finissants

Cette nouvelle fait le bonheur des finissants de l’institut secondaire Keranna. La présidente du comité du bal Florence Gravel affirme que son équipe avait élaboré plusieurs scénarios. Finalement, ils pourront aller de l’avant avec leur plan A : C’est comme la fin, la fin de notre secondaire donc on veut le passer ensemble, on veut avoir du plaisir ensemble, on veut célébrer, comme des princesses si on veut ! dit-elle en riant.

Même son de cloche pour le président de l’école, Charles-Édouard Bissoneau : C’est sûr que ça fait deux ans qu’on peut pas se voir en dehors de l’école pour certains moments, les activités parascolaires sont suspendues. Donc pouvoir fêter ensemble, on va vraiment pouvoir clore ça puis boucler la boucle si je peux dire.

La responsable de la vie étudiante, Marie-Pierre Pruneau relève le caractère hautement significatif de cet événement pour les jeunes : Le bal des finissants, c’est un rite de passage vers l’âge adulte qui est super important pour eux. C’est un livre qu’on ferme, c’est des souvenirs, puis on leur permettait pas de vivre ces souvenirs-là. C’est un grand soulagement pour tout le monde ce matin de savoir qu’on va pouvoir revivre des moments comme ça.

En 2020, les élèves finissants de l'Institut secondaire Keranna ont lancé une pétition dans l'espoir de passer une dernière journée d'école avant de terminer le secondaire. Photo : Florence Farrier

Une période charnière dans la vie des adolescents

Les finissants de l’année 2020 qui ont dû mettre une croix sur leur bal rappellent à quel point cette période de leur vie est symbolique. Florence Farrier, finissante à cette époque, avait lancé une pétition signée par près de 20 000 jeunes pour qu’il y ait une exception, alors que nous étions au début de la pandémie. Tout comme ses amis, elle n’a eu droit qu’à une cérémonie pour souligner la fin de son secondaire. Elle se réjouit pour les finissants de cette année : Vous êtes chanceux ! Sincèrement, amusez-vous, c’est la plus belle chose que vous allez avoir parce qu’après le secondaire, c’est la vie future, puis tout commence. Profitez de votre bal !

Le témoignage de son amie Clara Dupéré met en lumière tout l’impact des mesures anti-covid dans leur vie : Oui, y’a eu le bal, mais aussi nos 18 ans après ça ! Tout était fermé. Moi, mes 18 ans, c’était chez moi. On n’a rien eu de ça. L’été passé, ça a vraiment fait du bien de pouvoir sortir, de voir du monde un peu.

Une industrie malmenée

La pandémie a durement frappé les boutiques spécialisées en robes de bal et de mariage. Plusieurs n’ont pas pu survivre. Ceux qui restent peinent à suffire à la demande.

Caroline Lemieux, propriétaire de la boutique Aiguille et Bouton d’Or à Drummondville, révèle qu’elle a été bien occupée ces dernières semaines : Un bal et un mariage, c’est un événement important dans la vie de la plupart des femmes et des jeunes filles. Souvent, c’est la seule fois de leur vie qu'elles vont pouvoir mettre une belle robe. C’est sûr qu’elles sont prêtes et qu’elles ont hâte.

Plus le temps passe, plus le choix devient limité puisqu’il est difficile pour la propriétaire d’obtenir plus d’inventaires : On ne peut plus commander autant, c’est ce qu’on a, ce qui reste.

En trois ans d’existence, la propriétaire mentionne que c’est sa meilleure année… mais que c’est également, sa pire année pour pouvoir passer des commandes.

