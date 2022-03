Une défaite pour les Saguenéens en ouverture de voyage dans les Maritimes

Cam Squires s'est particulièrement illustré pour le Cap-Breton avec trois buts et une passe dans ce match de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Après le match, l'entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean, était évidemment déçu de la performance de ses joueurs.

Je pense qu'on n'était pas prêts mentalement à jouer ce match-là. On ne s'est pas préparés comme si on jouait un match normalement. Quand tu fais dix heures d'autobus la veille, tu ne peux pas te présenter et vouloir jouer un match ouvert. On a sorti de notre identité, de notre ADN, puis on a pensé qu'on pouvait jouer ce match-là n'importe comment. On a donné trois 4 contre 2 en première période en dedans de cinq minutes, ce n'est pas notre manière de jouer , a-t-il mentionné.

Le fil du match

Les Eagles avaient pris les devants 2-0 dès la 8e minute du match. Matej Kaslik avait ensuite coupé l'avance en deux avant la mi-période. Cependant, un but marqué à 19:15, donnant l'avance 3-1 aux locaux, a semblé donner le ton pour la période à venir.

Lors du deuxième engagement, les Eagles ont marqué deux autres fois, bombardant le filet des Saguenéens de 19 lancers contre un seul pour leurs adversaires. Le gardien partant, Sergei Litvinov, a d'ailleurs cédé sa place à mi-chemin du match après avoir accordé le quatrième but. Kevyn Brassard est alors venu en renfort.

La troisième période ne s'est pas mieux déroulée pour les visiteurs, alors que les Eagles ont ajouté trois filets lors des huit premières minutes. Andrei Loshko, des Saguenéens, a compté le dernier but du match.

Mardi, Chicoutimi avait remporté un match face à l'Océanic à Rimouski 3-2 en tirs de barrage, dans ce qui était le premier arrêt du long périple sur la route.

Les deux dernières étapes du voyage seront à Halifax, samedi soir, et à Charlottetown, dimanche après-midi, avant le long retour vers le Saguenay.

Format des séries

Par ailleurs, la Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ a fait connaître le format des séries éliminatoires, qui a dû être remanié à la suite de l'arrêt des activités causé par la COVID-19 durant la période des Fêtes. Les 16 meilleures équipes sur 18 au classement général participeront à la première ronde qui sera jouée dans un format trois de cinq.

Lors de cette première ronde qui sera disputée du 5 au 12 mai, les clubs s'affronteront selon leur rang dans la conférence. Les deux premières places seront réservées aux champions de division.

Si jamais une conférence n'a pas huit équipes qualifiées, la moins bonne équipe qualifiée de l'autre conférence transférera. Il y a huit équipes dans l'Association Ouest, mais dix dans l'Association Est, qui comprend les équipes des Maritimes.

Avant le match de jeudi, les Saguenéens de Chicoutimi occupaient le 12e rang au classement général. Par contre, comme ils sont au 8e rang dans l'Association Est, ils affronteraient le champion de division avec la meilleure fiche. Les adversaires de jeudi, les Eagles du Cap-Breton, seraient éliminés, car ils occupent le 18e et dernier rang.

Les deux rondes suivantes seront aussi des trois de cinq, seule la finale étant disputée dans le traditionnel format quatre de sept.

La Coupe Memorial aura lieu à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, du 20 au 29 juin.