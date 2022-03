L’Abitibi-Témiscamingue est la deuxième région la plus touchée par la violence conjugale

76 % des cas de violence touchent les femmes, le plus souvent victimes de voie de fait, de harcèlement criminel, de menaces et d'agressions sexuelles.

L'observatoire fait remarquer que la violence commence parfois tôt puisque des victimes âgées entre 15 et 17 ans se sont ajoutées au bilan régional.

L'agente de recherche Mariella Collini explique aussi que le taux d'infractions a augmenté de 52 % en dix ans dans la région comparativement à 7,5 % dans la province.

On se devra d'être attentif à poursuivre la diversification des stratégies pour la prévenir [la violence] avant qu'elle ne survienne en agissant le plus tôt possible, mais aussi en ciblant les facteurs sociétaux et communautaires qui peuvent accentuer les difficultés que connaissent les victimes de violence conjugale à se soustraire du milieu conjugal et/ou familial , précise Mariella Collini.

Mariella Colllini, agente de recherche à l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

La violence conjugale prend plusieurs formes, rappelle la Maison Mikana d'Amos.

La gestionnaire croit qu'on est loin aussi du compte puisqu'une partie des violences n'est pas dénoncée.

Mais Alisée Lemire-Lemay, gestionnaire à la Maison Mikana soutient que les victimes sont de plus en plus portées à dénoncer leurs agresseurs grâce au travail de sensibilisation.

Ça peut être expliqué par plusieurs facteurs entre autres il y a un grand travail de sensibilisation qui est fait auprès de la population et on pense que les gens sont davantage concernés par la problématique de la déclaration des cas. Il y a aussi un grand travail de proximité qui est fait avec les différents acteurs qui peuvent être en contact avec les victimes , dit-elle.

Alisée Lemire-Lemay croit aussi que la pandémie a aggravé le phénomène. Au début de la pandémie, on a eu une baisse de la demande qui s'explique par l'isolement. Et plus les mois avançaient, on a vu une très très grande demande dans tous nos services , ajoute-t-elle.

Alisée Lemire-Lemay, gestionnaire, dans la salle de rencontre. (archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

En décembre dernier, le Regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue a dressé un état des lieux de la violence envers les femmes qui ne diffère pas du portrait présenté par l'observatoire.

L'organisme a aussi identifié plusieurs pistes pour contrer les violences conjugales.

On souhaite poursuivre la sensibilisation sur les différentes formes de violences. Il y a plusieurs organismes de femmes qui ont développé différents programmes de sensibilisation qui permettent de mettre en lumière cette triste réalité, mais aussi pour outiller les jeunes et les femmes pour trouver des alternatives pour sortir des situations de violence , explique la coordonnatrice Johannie Marleau-Houle.

Johannie Marleau, coordonnatrice du Regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Félix B. Desfossés

On a aussi recommandé dans notre analyse de développer ces services-là et d'en faire la promotion et de consolider les initiatives de concertation sur le territoire et qui permettent une complémentarité des services [...] Nous c'est sûr qu'on souhaite une pérennité du soutien financier du gouvernement pour poursuivre ces initiatives-là dans la région , fait savoir Johannie Marleau-Houle.

Elle a aussi remarqué que les organismes ont adapté leurs offres de services à la crise sanitaire.