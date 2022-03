La médaille de l’Assemblée nationale remise à l’entreprise le Fromage au village

La cérémonie de remise s'est tenue jeudi après-midi à l’Éden Rouge de Saint-Bruno-de-Guigues.

Une distinction qui ravit la propriétaire de la fromagerie. Pour Anne Barrette, c'est une façon de reconnaître les efforts de l'entreprise qui ne cesse de se développer depuis les 25 ans de son existence. C'est une grande tape dans le dos que les gens apprécient ce qu'on fait. On trouve que c'est une super belle reconnaissance, c'est quand même un peu provincial alors on est super content [...] On travaille fort alors c'est le fun d'être reconnu dans le milieu , dit-elle.