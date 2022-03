Un Autochtone dénonce le profilage racial de la police de Winnipeg

Au début du mois de mars, Junior Cochrane a déposé une plainte formelle auprès de l’Organisme chargé des enquêtes sur l’application de la loi du Manitoba.

J’ai décidé de porter plainte pour exposer le racisme à l’endroit des Autochtones, si prévalent à Winnipeg , affirme Junior Cochrane.

L’homme de 41 ans fait des aller-retour fréquents entre la capitale manitobaine et sa communauté, située à 196 kilomètres au nord de Winnipeg.

Selon la plainte, le soir du 3 février, Julien Cochrane se trouve à l'extérieur d’un hôtel. Il mène une ronde de surveillance en tant qu'ambassadeur pour le Secrétariat à la Santé et aux services sociaux des Premières Nations du Manitoba.

En s’approchant du bâtiment, il remarque une présence policière. Il se dirige vers un endroit doté de caméras de vidéosurveillance. Plusieurs agents sont sur les lieux.

Selon Junior Cochrane, lorsque la police lui demande où il va et ce qu’il fait, il prend son téléphone, et les policiers sortent leurs armes

Je mets les mains en l’air et je dis que j'essaie de prendre mon téléphone, relate-t-il. Ils me disent de ne pas bouger.

M. Cochrane fait valoir aux policiers qu’ils détiennent la mauvaise personne alors qu'un policier le menotte et le place à l'arrière d’une voiture de patrouille.

Après une recherche sur leur ordinateur de bord, les policiers trouvent un dossier avec sa photo, datant d’une vingtaine d’années. Ils remarquent qu’il n’a pas eu d’ennuis depuis un certain temps.

À ce moment, je leur dis que je travaille et que je prends soin de ma famille. Ils me demandent ce que j’ai bu, en quelle quantité, ils me disent que je ne dois pas boire autour du bâtiment. Je leur répète que je suis en train de travailler , souligne M. Cochrane.

Les policiers lui font savoir qu’il correspond à la description du suspect recherché pour voies de fait sur une personne à l’intérieur de l’hôtel, relate M. Cochrane.

Brenda Sanderson, coordonnatrice principale au Secrétariat à la Santé et aux Services sociaux des Premières Nations du Manitoba Photo : Renata Meconse

Régler le conflit par la discussion

Le Secrétariat à la santé et au développement social des Premières Nations du Manitoba a offert aux policiers impliqués dans l’incident de prendre part à un cercle de partage pour discuter de l’enjeu et dénouer le conflit.

On voulait faire ce qu’on pouvait pour se comprendre et expliquer comment ça nous avait touchés. On le fait en cérémonie, c’est une façon de nous dire la vérité, de partager l’amour et de partager nos sentiments , explique la coordonnatrice principale au Secrétariat à la santé et au développement social des Premières Nations du Manitoba, Brenda Sanderson.

L’invitation a été déclinée en raison des conventions collectives des policiers , selon Mme Sanderson.

« On essayait juste de rendre notre monde meilleur. » — Une citation de Brenda Sanderson, coordonnatrice principale au Secrétariat à la santé et au développement social des Premières Nations du Manitoba

Brenda Sanderson indique que ça aurait été une belle occasion de s’aligner avec les recommandations de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada.

La réconciliation est un processus de guérison des relations qui requiert la vérité publique, des excuses et des commémorations qui reconnaissent les torts du passé. Il faut prendre le temps de faire ça , exprime Mme Sanderson.

Rejoint par Radio-Canada, le Service de police de Winnipeg n’a pas voulu commenter alors que l’affaire fait l'objet d'une enquête déontologique.