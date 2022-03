La pandémie, un obstacle vers les rangs universitaires chez les Titans

Car la pandémie a compliqué bien des choses pour les représentantes du cégep Limoilou, ces dernières années. En 2020, le début de l’urgence sanitaire au Québec avait forcé l’annulation des séries éliminatoires. L’hiver dernier, c’est la saison au complet qui y est passée.

Là, si tout va bien, si il n’y a pas une tempête samedi prochain, on va jouer nos 30 matchs de saison régulière , se réjouit l’entraîneur-chef Pascal Dufresne.

N’empêche, les occasions pour ses joueuses de se faire remarquer par les recruteurs universitaires ont été rares. Avant la pandémie on avait l’habitude d’aller faire des tournois aux États-Unis. Les recruteurs étaient sur place. Mais là, les équipes ne nous ont pas vu jouer , explique l’entraîneur-chef.

Un surplus de joueuses universitaires

La bonne nouvelle, c’est que la réputation des Titans n’est plus à faire au sud de la frontière. À la prestigieuse université Clarkson, par exemple, des joueuses de Limoilou sont recrutées pratiquement chaque année.

Ce qui complique les choses, toutefois, c’est que les joueuses universitaires actuelles, autant aux États-Unis qu’au Canada, ont l’option de prolonger leur carrière universitaire d’un an pour compenser pour les matchs annulés la saison dernière. Cette situation crée un surplus de joueuses pour un nombre de bourses d’études limité.

L’entraîneur des Titans de Limoilou, Pascal Dufresne. Photo : Radio-Canada / Alice Chiche

Ça va créer des problèmes tantôt. On dit à nos joueuses de première et deuxième année d’être patientes. L’an prochain, elles vont se faire voir, mais on sent un peu d’anxiété de tout le monde , relate Pascal Dufresne.

Des propos qui trouvent écho chez l’attaquante de deuxième année Syrine Kacem. C’est sûr que ça peut être stressant. Même au Canada, les universités du Québec n’ont pas vraiment pu nous voir jouer.

Une course à trois vers les séries

Raison de plus pour bien faire en séries éliminatoires. À trois semaines de la fin de la saison, les Titans sont impliqués dans une course à trois pour le premier rang du circuit québécois avec les Islanders de John Abbott et les Cougars de Champlain-Lennoxville.

Les séries éliminatoires s’annoncent donc imprévisibles, surtout que toutes les joueuses du circuit vivront leurs premières séries éliminatoires au hockey collégial.

Ces dernières années, nos coéquipières plus vieilles nous ont beaucoup parlé de ce que c’était, les séries avec les Titans. On a vraiment hâte de vivre ça , lance la capitaine Béatrice Bilodeau.