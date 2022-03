COVID: La baisse des hospitalisations se fait toujours attendre en Abitibi-Témiscamingue

C'est le constat qu'a présenté la santé publique régionale lors de son point de presse hebdomadaire ce jeudi.

Elles ne diminuent pas autant que nous aurions aimé , précise la Dre en santé publique, Omobola Sobanjo.

La Santé publique s'attendait à voir une certaine diminution comme c'est le cas ailleurs au Québec, mais il y a toujours 25 personnes hospitalisées avec le virus dans la région, dont 2 aux soins intensifs. Un total de 10 décès ont aussi été constatés en lien avec le virus depuis le 24 février.

Malgré tout, des assouplissements entreront en vigueur dès samedi, notamment l'abandon du passeport vaccinal et le retour de la danse et du karaoké dans les bars.

Il est maintenant de la responsabilité des individus de gérer les risques.

On passe d'une gestion populationnelle à une gestion individuelle. Ce que ça veut dire c'est que ça revient maintenant à vous d'évaluer le risque et de prendre des mesures nécessaires pour vous protéger , explique la Dre Omobola Sobanjo

Dre Omobola Sobanjo, de la Direction de la santé publique. (archives) Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Parmi les mesures pour se protéger, elle cite en exemple la vaccination et le port du masque lorsque la distanciation est impossible.

Le Centre de radio-oncologie toujours fermé

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue admet que le recrutement de technologues en radio-oncologie demeure difficile.

Radio-Canada dévoilait hier que les services en radiothérapie ne sont toujours pas offerts au nouveau centre de cancérologie en raison d'un manque de personnel spécialisé.

Les personnes atteintes de cancer qui reçoivent des traitements de radiothérapie doivent toujours se déplacer à Montréal ou Gatineau.

La présidente-directrice générale Caroline Roy assure que tout est fait afin d'offrir ce service à la population le plus rapidement possible.