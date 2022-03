D’autres investissements à venir pour la Salle intermédiaire?

J'entrevois de belles avenues pour une aide pour cette place-là , a-t-elle laissé entendre.

En réponse à une question de Radio-Canada, elle est revenue sur le sujet en conférence de presse jeudi.

On était en réunion pas plus tard que la semaine dernière avec la mairesse et ma collègue Geneviève Hébert, la députée de Saint-François. Elle m’a sensibilisée à l’importance de cette salle, et c’est un très très beau projet. Maintenant, on est en train de voir dans quelle mesure on peut aider, car on est en dépassement de coût , indique-t-elle.

« On devrait arriver à une solution plus tôt que tard. » — Une citation de Nathalie Roy, ministre de la Culture du Québec

Elle espère aussi que d’autres paliers du gouvernement pourront contribuer au projet. Il faudrait que les partenaires fédéraux embarquent. Je vois aussi que la Ville s’est engagée à mettre un peu plus d’argent, donc je pense qu’entre gens de bonne volonté, on peut arriver à un montant , ajoute la ministre.

La mairesse de Sherbrooke s’est aussi dite encouragée par de récentes rencontres avec Québec.

La ministre, je l’ai rencontrée la semaine dernière. On a sollicité cette rencontre-là, on a eu une bonne écoute pour vraiment signifier que c’est un projet très important pour nous. C'est une salle de spectacle pour enfants au centre-ville dans un secteur défavorisé, mais qui est central, à proximité des écoles , souligne-t-elle.

Le dossier de la prison Winter à l’étude

La vieille prison de la rue Winter à Sherbrooke ne peut pas bénéficier de l'aide annoncée par Québec jeudi. Photo : Radio-Canada / Annie Corriveau

La ministre Nathalie Roy indique également que la restauration de la prison Winter, qui tarde depuis plusieurs années, ne pourra pas bénéficier d'aide financière dans le cadre du programme présenté jeudi. Le bâtiment est cependant à l’étude par le gouvernement.

Le projet n’est pas encore arrêté et défini. C’est la société d’histoire de Sherbrooke, si je ne m’abuse, qui tente de trouver un projet qui soit viable, car c’est une chose importante aussi. Une demande de classement a été faite auprès du ministère de la Culture et des Communications. Je sais que certains experts du ministère sont allés faire des visites il y a quelques mois. La demande de classement est en analyse , précise-t-elle.

Elle rappelle cependant que selon un rapport de la vérificatrice générale sur la gestion du patrimoine immobilier au Québec, il faut éviter de classer les bâtiments uniquement pour les classer et en faire une coquille vide.

Tout le dilemme est là-dedans : que va-t-on faire de la prison Winter, que souhaite faire le milieu avec la prison Winter, et le projet qui y sera élaboré sera-t-il viable? On est très ouvert à de la restauration, mais encore faut-il savoir pour en faire quoi , admet la ministre, qui dit attendre la fin des études en cours pour se prononcer sur la suite du dossier.

La mairesse de Sherbrooke Évelyne Beaudin croit aussi qu’il reste à préciser comment la Ville souhaitera utiliser le bâtiment.

Il faut bien définir, au-delà du bâtiment, l’utilisation qu’on veut en faire pour l’avenir, explique-t-elle. On a encore des devoirs à faire du côté de la Ville.

Elle ne compte cependant pas abandonner le dossier.

« Comptez sur moi que d’ici la fin du mandat, on va aller cogner aux portes pour financer ce projet-là! » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

L'ancienne prison Winter a ouvert ses portes en 1865 et a été fermée en 1990.