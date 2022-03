Un retour des bals de finissants attendu par les élèves du secondaire

Le 17 juin prochain, ils défileront sur le tapis rouge à l'hôtel Le Montagnais, une première en trois ans.

Jeudi matin, Québec a donné son feu vert à la tenue de bal de finissants alors que les assouplissements se poursuivent dans la province.

Ça va être un bal qui va passer à l'histoire , a lancé d’emblée Jacob Parisée, membre du comité du bal, lorsque rencontré par Radio-Canada.

Deux années difficiles

L'an dernier, le gouvernement avait autorisé la tenue d'activités extérieures à quelques semaines d'avis seulement. Plusieurs écoles avaient jugé ce délai trop court, mais certains parents avaient organisé des soirées sous un chapiteau.

On est passé d'une activité de bal à l'école il y a deux ans où les élèves circulaient quelques minutes, recevaient l'album et quittaient, c'était triste , s’est rappelé Raynald Gagné, directeur adjoint - Unité 4 et 5 à cette école secondaire.

Le directeur voit cette nouvelle dans une optique plus large, alors qu’elle signifie un retour graduel vers la normale, après deux années difficiles avec tous les arrêts et les mesures sanitaires à respecter à l’école.

Les jeunes n'ont pas vécu ça depuis deux ans et de voir une lueur d'espoir, une sortie de secondaire qui est plus positive et possiblement une entrée au collège plus positive , a-t-il exposé.

Les écoles attendent cependant des précisions du ministère de l’Éducation quant aux règles sanitaires qui pourraient s'appliquer.

Jacob Parisée et Gaïa Gervais font partie du comité du bal de l'école Odyssée Dominique-Racine. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Des élèves heureux

La joie était très visible dans les yeux des élèves lorsqu’ils ont été mis au courant.

Quand ç’a été annoncé qu'il y aurait un bal, mes amies me montraient leur robe: "Ok, moi je vais prendre celle-là maintenant qu'il y a un bal". Ça coûte cher des robes, alors on ne veut pas dépenser pour rien s'il n'y a pas de bal , a raconté Gaïa Gervais, elle aussi au sein du comité de bal.

Cette année, les jeunes voulaient à tout prix vivre ce moment spécial.

Sans le savoir, c'est comme une transition avant d'aller au cégep [...]. Aussi, c'est un privilège, on a passé nos cinq années, on a rushé, on a fait nos efforts et on trouve ça le fun de mériter notre bal , a-t-elle poursuivi.

De la joie aussi dans les boutiques

Cette annonce réjouit aussi les boutiques spécialisées, comme la boutique Diadaime à Chicoutimi. Celle-ci affiche des ventes records depuis le début de l'année et les prochaines semaines seront encore plus occupées pour les employées.

Roxanne Leblanc est copropriétaire de la boutique Diadaime. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

On croit que les filles qui attendaient vont assurément téléphoner pour prendre rendez-vous, mais les finissantes étaient bien déterminées à avoir un bal et à célébrer coûte que coûte, malgré les restrictions [...]. On a fait de nouvelles commandes de robes, libéré des plages horaires et on est prêtes à accueillir les filles qui viendront magasiner , a partagé Roxanne Leblanc, copropriétaire de la boutique Diadaime.

D'après un reportage de Roby St-Gelais