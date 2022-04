Inondation de 1997 : 8500 soldats viennent en aide à la population

En 1997, plus de 8500 soldats, dont 3600 réservistes, vont combattre l’inondation. C'est le plus important déploiement depuis la Guerre de Corée. Ils resteront 36 jours au Manitoba.

Le réserviste Bernard DesAutels avec un collègue. Photo : Bernard DesAutels

C'est durant l'inondation du siècle que Bernard DesAutels a eu la piqûre pour les relations publiques. Étant la seule personne bilingue dans son escadron, il a été recruté par les forces armées pour accompagner les médias dans les zones sinistrées. Il a organisé des déplacements en hélicoptère pour capturer des images de ce qu'on a appelé la mer Rouge .

Les militaires avaient de grosses briques comme cellulaires, mais les communications étaient assez bien. On était capable de coordonner les mouvements à travers la province , raconte-t-il.

Les Forces armées canadiennes (FAC) sont arrivées des quatre coins du pays, notamment de Petawawa, de Kingston, de Gagetown et d'Edmonton. L'armée remplira plus de 6 millions de sacs de sable, construira des digues, aidera au mouvement des eaux de crue, à l'entretien des pompes, à l'évacuation des familles qui ont dû quitter leur maison et aux patrouilles dans le sud du Manitoba.

Les Forces armées canadiennes au Manitoba en 1997 : le témoignage de Bernard DesAutels Photo : Radio-Canada

Le rôle des militaires dans la construction de la digue de Brunkild, achevée en quatre jours, a certainement marqué l'imaginaire des Manitobains.

À Winnipeg, Bernard DesAutels était affecté principalement dans la rue Scotia, dans le quartier de Saint-Norbert, la promenade Lyndale et le croissant Kingston, où il avait emménagé quatre mois auparavant.

Des soldats construisent une digue rue Scotia, à Winnipeg. Photo : Ville de Winnipeg

Non seulement travaillait-il à coordonner les communications avec les ingénieurs militaires sur place, mais en même temps, il assemblait des sacs de sable devant sa maison.

« Je me levais à 4 heures du matin pour faire des entrevues avec les médias de l’Ouest. J'ai mis des 18 heures par jour comme tout le monde, c’était un effort du militaire, mais aussi des bénévoles. » — Une citation de Bernard DesAutels, ancien officier en affaires publiques et responsable des requêtes médiatiques, FAC

Bernard DesAutels se souvient surtout de la générosité des gens. À Beauséjour, par exemple, où étaient postés plus de 1000 soldats, la population leur apportait des repas et des boissons tous les jours.

En 1997, les Manitobains ont affiché leurs remerciements au personnel militaire. Photo : Ville de Winnipeg

Il explique que la panique et le désespoir étaient aussi visibles sur le visage des sinistrés, qui se battaient jour et nuit pour sauver leurs propriétés des débordements.

Plus au sud, dans la région de Saint-Adolphe, les forces armées ont construit des digues autour de plus de 200 résidences. Seulement une cinquantaine ont été sauvées.

L’aide des militaires offrait du répit et était essentielle à l’évacuation des animaux de la ferme.

Bernard DesAutels le résume ainsi : la situation a offert aux militaires une chance de s'occuper des gens à l’intérieur de leur propre pays .

Il y a aussi eu un moment plus tragique, lorsqu’un militaire s’est électrocuté en touchant un fil électrique. Plus tard, un hommage sera rendu aux soldats lors d’un grand défilé au centre-ville de Winnipeg. Des enfants leur enverront des cartes de remerciements.

La mission durant les inondations a été le point culminant de la carrière de Bernard DesAutels, qui a travaillé comme officier aux affaires publiques durant plus de 19 ans.