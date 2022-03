Après la tragédie, la communauté ténoise de Fort Smith se relève

La ville de 2500 habitants est toujours secouée par les événements. Le vendredi 4 mars, la Gendarmerie royale du Canada leur avait demandé de rester chez eux alors qu’elle répondait à une mort suspecte et des rapports de coups de feu.

Les habitants se sont alors tournés vers les réseaux sociaux dans l’espoir d’obtenir des mises à jour ou des réponses, publiant parfois des messages qui laissaient transparaître l’anxiété et l’incertitude.

Bien que le lendemain la police ait fait savoir que les résidents n’avaient plus à se barricader chez eux, ce n'est que dimanche après-midi qu'elle a déclaré avoir appréhendé le suspect. La police n'a pas précisé à quel moment le danger pour la communauté était passé et s'il y avait plus d'une personne impliquée dans cette affaire.

Mardi, la Gendarmerie royale du Canada GRC a affirmé avoir porté des accusations contre une personne de 17 ans pour usage négligent d'une arme à feu, ainsi que pour introduction par effraction dans le bureau du ministère des Terres ténois et dans une résidence locale.

Les forces de l’ordre sont toujours à la recherche des fusils de chasse volés dans ces lieux et continuent d’enquêter sur la mort suspecte. Une autopsie devait avoir lieu mercredi à Edmonton.

Un soulagement prudent

Aujourd'hui, alors que la communauté entame le processus de deuil et soutient la famille de la personne décédée, Fort Smith doit également faire face à une incertitude persistante.

En ce moment, il y a un certain soulagement, mais encore une certaine appréhension , résume le chef David Poitras de la Première Nation de Salt River.

Le chef de la Première Nation de Salt River, David Poitras rend hommage à la résilience des habitants de Fort Smith après une tragédie. Photo : Carla Ulrich / CBC

C’est aussi ce que ressent Pauline Heron, une résidente qui a des problèmes de sommeil depuis vendredi.

Quand ils n'ont pas pu appréhender le suspect, c’était difficile de s'endormir , explique Mme Heron. Le domicile de sa famille a été utilisé par la police pour la surveillance lors d'une première tentative infructueuse d'appréhender le suspect sur la rue Field cette nuit-là.

La femme ajoute que de nombreuses personnes en ville, comme elle, ont eu du mal à trouver le sommeil. Même si elle sait que toutes les réponses n’ont pas été données, elle affirme que la communauté est dans le processus de guérison .

M. Poitras reconnaît aussi qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais il loue les habitants pour leur capacité à se serrer les coudes en cas de besoin, notamment pour soutenir la famille de la personne décédée.

Je dois dire que notre communauté et les personnes qui la composent sont résilientes. Nous avons eu à traverser beaucoup de choses ensemble, au fil des ans.

Pauline Heron partage cette opinion, elle qui dit avoir vu les habitants s’entraider à travers la perte d’êtres chers année après année.

On est des survivants. On doit avoir de l’espoir et de la foi. L'humanité et le soutien vont faire en sorte que nous allons nous relever de ce que nous vivons .

Avec les informations de Carla Ulrich