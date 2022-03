La pandémie de la COVID-19, deux ans plus tard

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé déclarait que la crise de la COVID-19 était officiellement une pandémie. Deux ans plus tard, des experts, des parents et des politiciens racontent leurs réflexions des deux dernières années.

La spécialité du Dr Santiago Perez Patrigeon, ce sont les maladies infectieuses. Avant la pandémie de COVID-19, ça faisait 10 ans qu’il se préparait à une telle éventualité. Mais jamais il n’aurait pu prédire à quoi cela allait réellement ressembler.

« Nous avons survécu, mais j’ai l’impression que nous n'avons pas passé le test. Les humains ne changent pas et je crois que malheureusement, les gens vont oublier les leçons que nous avons apprises pendant cette pandémie. » — Une citation de Dr Santiago Perez Patrigeon, spécialiste des maladies infectieuses

Avant cette pandémie, les scientifiques, on était surtout axé sur le prochain virus de pandémie lui-même. Mais même avec tous ces préparatifs, je n’étais pas prêt à l’impact que la pandémie allait avoir sur toutes les sphères de la société, constate-t-il.

Et il ne s'attendait pas du tout à devenir vulgarisateur dans les médias.

Santiago Perez Patrigeon est un médecin spécialisé dans les maladies infectieuses. Il enseigne à l'École de médecine de l'Université Queen's. Photo : Santiago Perez Patrigeon

J’ai vécu une grande frustration d’essayer de bien expliquer la situation au public, mais beaucoup de gens ne m’ont pas cru, explique-t-il. Je n’étais pas du tout prêt à cette division dans la société.

« J’avais des collègues qui me disaient de ne pas donner d'entrevues dans les médias, que ça ne valait pas la peine, que je pourrais possiblement perdre mon emploi. » — Une citation de Dr Santiago Perez Patrigeon, spécialiste des maladies infectieuses

Il a pourtant appris à vivre avec sa notoriété et à ne pas s’attarder aux commentaires négatifs des gens, surtout sur les réseaux sociaux.

Et le Dr Perez Patrigeon n’est pas le seul qui a été propulsé dans la vie publique. Plusieurs médecins hygiénistes locaux, comme celui de la région de Peel, Le Dr Lawrence Loh, ont aussi dû s’habituer à être sous les projecteurs.

J’ai dû faire face à beaucoup de colère et de frustration de la part des gens, mais je sais que cela démontre surtout de la peur, dit-il. Bien que j’aie été harcelé, je suis tellement reconnaissant du soutien de ma famille et de mes collègues pour passer à travers.

Le Dr Lawrence Loh est le médecin hygiéniste de la région de Peel, en banlieue de Toronto. Photo : Radio-Canada / CBC News

« Quand j’ai choisi mon domaine, j’ai appris comment gérer une pandémie… mais jamais je n’aurais cru vivre ce que nous avons tous vécu dans les deux dernières années. » — Une citation de Dr Lawrence Loh, médecin hygiéniste de la région de Peel

Et la région de Peel dans le Grand Toronto a été particulièrement touchée pendant la pandémie, puisqu’une grande majorité de la population ne pouvait pas se permettre de travailler de la maison, selon le Dr Loh.

Mais deux ans plus tard, nous avons un taux de vaccination de plus de 92 %. Notre communauté a su persévérer et se protéger malgré notre situation particulière dans la région de Peel , se réjouit-il.

Des parents toujours debout

Avec la levée des restrictions sanitaires, plusieurs parents voient enfin la lumière au bout du tunnel. Ces deux dernières années ont pourtant été très prenantes pour les parents, qui ont dû s’adapter constamment à la situation scolaire de leurs enfants, tout en travaillant.

C’est d’ailleurs le cas pour Valérie Hodgins, une mère de triplet à Windsor. Quand la pandémie a été déclarée, ils étaient en 12e année et avaient18 ans.

« Je me souviens des premières semaines de pandémie. On avait vraiment les larmes aux yeux quand on a su que l’école à distance allait être prolongée. » — Une citation de Valérie Hodgins, mère de trois enfants à Windsor

Voici la famille de Valérie Hodgins en décembre 2021. De gauche à droite : Dave Hodgins, son mari, Cameron, Chloe, et Carter, ses enfants, et Valérie Hodgins. Photo : Valérie Hodgins

Deux de ses enfants sont autistes, donc l’école virtuelle n’était tout simplement pas possible pour eux.

Ce n’était vraiment pas facile. Nous avons certainement passé des nuits blanches dans les deux dernières années pour accomplir certaines tâches avec les enfants , se souvient-elle.

Le président de Parents partenaires en éducation, Paul Baril, constate également que les deux dernières années ont été difficiles pour lui. Mais il ajoute que son organisme a aussi réussi à mieux prendre sa place afin de représenter les parents ontariens.

Paul Baril est le président de Parents partenaires en éducation. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

On a pris notre place face au gouvernement provincial et au ministère de l’Éducation, explique-t-il. Notre organisme est devenu une voix importante des parents pendant cette pandémie.

« Quand j’ai commencé mon mandat en tant que président, j’ai eu la chance de voir à quel point les parents de l’Ontario sont résilients, parce que ça n’a pas été facile. » — Une citation de Paul Baril, président de Parents partenaires en éducation

Les Drs Loh et Perez Patrigeon sont tous deux également des parents. Ils ont donc dû gérer la vie familiale, tout en étant des ressources importantes pour la société ontarienne.

Et même si le Dr Perez Patrigeon se préparait à une éventuelle pandémie, il n’avait jamais considéré le bouleversement social que ça pourrait entraîner.

C’est drôle à dire à l’heure actuelle, mais je n’avais jamais pensé que ma fille n’allait pas pouvoir aller à l’école ou qu’on ne pourrait pas aller au restaurant, explique-t-il. Avec du recul, c’est évident, mais ç'a été un choc.

Selon lui, il ne faut surtout pas oublier tout ce que nous avons appris et il faut saisir l'occasion pour faire mieux lors de la prochaine pandémie.

Il faut bien se préparer, dit-il. Cette préparation doit être faite non seulement du côté des scientifiques, mais tout le monde doit être impliqué. Nous avons besoin d’équipes multidisciplinaires qui considèrent l’impact d’une pandémie sur le public et la société plus largement.

Deux ans de pandémie pour les politiciens

Pour le conseiller municipal de Toronto Joe Cressy, les deux dernières années ont certainement été difficiles.

Bien sûr que la pandémie a été épuisante émotionnellement, mais je suis chanceux d’avoir pu participer à l’effort collectif de la ville de Toronto.

Selon lui, la communauté torontoise a dû faire face à d’énormes défis depuis le début de la pandémie, mais ces expériences ont renforcé la solidarité des Torontois.

Même son de cloche du côté du maire de Toronto, John Tory.