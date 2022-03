Le Manoir Rouville-Campbell pourrait être transféré à la Ville de Mont-Saint-Hilaire

L'hôtel montérégien de renommée internationale, qui employait une trentaine d'employés, a fermé ses portes mardi. La famille Imbeau, qui possède l'immeuble, veut le vendre. Mais selon nos informations, elle songe aussi à le donner à la Ville de Mont-Saint-Hilaire, un projet qui est étudié actuellement par la Municipalité.

Situé sur le chemin des Patriotes, aux abords de la rivière Richelieu, le Manoir Rouville-Campbell a été construit au 19e siècle. Il compte 70 chambres et suites, en plus de restaurants et de salles de réception.

Le bâtiment, classé immeuble patrimonial, bénéficie d'une aire de protection. Il est à vendre depuis octobre dernier au prix de 28 millions de dollars.

Le reportage de Jacques Bissonnet

Le manoir a été construit en 1832 par les descendants de Jean-Baptiste Hertel de Rouville, avant d'être racheté en 1844 par Thomas Edmund Campbell. Des travaux d'agrandissement menés entre 1853 et 1860 en ont fait le manoir qu'on connaît aujourd'hui, obtenant au passage le statut d'immeuble patrimonial en 1977.

En 2006, l'humoriste Yvon Deschamps et sa femme Judi Richards, qui l'avaient acheté 10 ans plus tôt, l'ont vendu à la famille Imbeau, qui en a fait un hôtel 4 étoiles en investissant dans celui-ci quelque 20 millions de dollars au fil des années.

Il s'agit d'un immeuble unique au Québec, selon l'historien Pierre Gadbois.

Ce qui est exceptionnel dans le Manoir Rouville-Campbell, c'est son architecture de style Tudor, dit-il. C'est le seul exemple de style néogothique de l'architecture résidentielle au Québec. Il n'existe pas deux bâtiments de ce type-là au Québec.

Un actif régional

Le Manoir est aussi apprécié par la population de la région, explique l'archiviste et historienne Anne-Marie Charuest.

Le fait que le Manoir est devenu un hôtel de luxe, ça a permis à la population d'avoir un accès direct, de pouvoir visiter le Manoir, visiter les jardins, aller bruncher le dimanche, illustre-t-elle. Ça a amené un sentiment d'appartenance encore plus fort auprès de la population.

Pour l'instant, le Manoir est fermé et la famille Imbeau veut s'en départir. Selon nos sources, elle souhaite donner tout le complexe historique à la Ville de Mont-Saint-Hilaire.

Le maire Marc-André Guertin refuse cependant de commenter cette information. Il y a des contacts, mais il n'y a pas de transaction et on n'a pas de projet de la sorte à commenter , dit-il.

« Ce qu'on souhaite, c'est que la vocation future permette notamment de maintenir en place le patrimoine, comme l'a très bien fait la famille Imbeau jusqu'à maintenant. » — Une citation de Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire

Vendu ou donné, le Manoir Rouville-Campbell est donc là pour de bon.

Avec les informations de Jacques Bissonnet