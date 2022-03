2022 pourrait être une des pires années pour les personnes souffrant d’allergies

Cette année s’annonce comme l'une des pires pour les Britanno-Colombiens qui souffrent d’allergies saisonnières, selon des experts en santé. En cause : la hausse des températures qui entraîne des saisons polliniques plus longues et plus intenses.

La saison des allergies a été très précoce cette année d'après le Dr Ross Chan, spécialiste des allergies et ancien président de la B.C. Society of Allergy and Immunology.

Il précise qu’elle a débuté dès janvier, et que le pollen n’a cessé d’augmenter depuis.

C'est inhabituellement tôt, même pour Vancouver et le Grand Vancouver , ajoute-t-il.

Dr Chan estime que cette situation attribuable au réchauffement climatique devrait engendrer des périodes plus longues, voire plus intenses, de pollen dans l'air, au grand dam des personnes qui souffrent d’allergies saisonnières.

Une situation désagréable pour les personnes allergiques

Mes symptômes sont définitivement pires cette année , raconte Shay Lenekostiuk.

Elle explique cependant les avoirs mépris avec des symptômes de la COVID-19.

J'avais le souffle court et je me sentais comme léthargique .

Celle qui explique avoir constamment les yeux qui démangent et le nez bouché, affirme que cette saison précoce l’empêche d’avoir une vie sociale épanouie.

Ça affecte tout dans la vie (...) et puis vous devenez grincheux et vous êtes malheureux. Vous n'êtes pas une personne amusante à côtoyer, pour être honnête .

Une situation qui va perdurer

Pour Cecilia Sierra-Heredia, chargée de cours en sciences de la santé à l’université Simon Fraser, la tendance d’une saison hâtive des allergies commence à se confirmer.

Nous recueillons encore des données pour cette année, mais les chiffres de l'année dernière sont déjà connus et ils étaient déjà nettement plus élevés , explique-t-elle.

Cecilia Sierra-Heredia affirme que cela ne va pas changer de sitôt dans la mesure où les saisons des allergies vont se prolonger de pair avec l’augmentation des températures dues aux changements climatiques.

Il s'agit de l'un des impacts du changement climatique sur la santé pour lequel nous disposons de preuves très fortes et solides indiquant qu'il va s'aggraver, ce qui se traduira par une baisse de la qualité de vie dans nos activités quotidiennes, une augmentation de l'absentéisme sur le lieu de travail et dans les écoles, et peut-être un plus grand nombre de contacts avec le système de soins de santé, sous la forme d'une visite dans une clinique ou aux urgences, voire d'un séjour à l'hôpital , explique-t-elle.

Porter un masque et agir contre le changement climatique

Pour Cecilia Sierra-Heredia, il est important de mettre au plus vite en place des actions contre le réchauffement planétaire pour éviter de voir notamment une augmentation des dépenses du système de santé.

Tout retard supplémentaire dans l'action mondiale en matière d'adaptation et d'atténuation (du changement climatique) fera passer à côté de cette fenêtre d'opportunité qui se referme rapidement et qui permet de prendre des mesures pour continuer à garantir un environnement supportable et durable .

En attendant, Cecilia Sierra-Heredia estime que porter un masque chirurgical peut aider à réduire les symptômes des personnes souffrant d’allergies saisonnières précoces.

Avec des informations de Janella Hamilton